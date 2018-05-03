Татарстан устал от нефти: республика мечтает увеличить несырьевой экспорт в полтора раза

Но пока сырьевой характер внешней торговли РТ только усиливается

Фото: Максим Платонов

В ближайшие 6 лет Татарстан, следуя пожеланию президента Владимира Путина, рассчитывает увеличить объем несырьевого и неэнергетического экспорта (ННЭ) в полтора раза — до $5 млрд. При этом по итогам 2017 года доля нефти и нефтепродуктов в структуре внешней торговли только увеличилась. В целом динамика экспорта оправилась от геополитических шоков, но отыграть падение 2014—2016 годов республике по-прежнему не удается. Подробнее — в материале «Реального времени».

Выехать на КАМАЗе и самолетах

Три года подряд Татарстан входил в тройку крупнейших регионов-экспортеров, уступая только Москве и Санкт-Петербургу; в прошлом году денежный объем экспорта республики превысил $13,1 млрд, увеличившись почти на 40%. Но региону необходимо диверсифицировать внешнюю торговлю за счет несырьевых товаров. Об этом 3 мая на брифинге в казанском Доме предпринимателя рассказал первый замминистра экономики РТ Рустем Сибгатуллин.

«Сегодня экспортная деятельность рассматривается как один из важнейших факторов повышения устойчивости экономического роста, и одной из наиболее сильных задач, которые стоят перед Российской Федерацией, перед нашей республикой в частности, является повышение объемов экспорта», — отметил он. Однако, напомнил чиновник, президент Владимир Путин в мартовском послании Федеральному собранию поставил задачу наращивать именно несырьевой и неэнергетический экспорт — за 6 лет его стоимость должна удвоиться и достигнуть $250 млрд.

По словам Сибгатуллина, в структуре экспорта Татарстана ННЭ сейчас занимает примерно четверть (объем — $3,3 млрд). Речь идет о торговле синтетическим каучуком, полиэтиленом, пневматическими шинами, азотными удобрениями, грузовыми автомобилями и «неклассифицируемыми товарами». Эту продукцию республика поставляет в основном в страны СНГ и Европу. «Страны, которые проявили наибольший интерес к продукции республиканских производителей, — это Казахстан, Белоруссия, Венгрия, Польша», — сказал замминистра.

Сибгатуллин сообщил, что Минпромторг РТ разрабатывает стратегию развития экспорта до 2025 года, ее главной задачей будет увеличение несырьевого и неэнергетического экспорта в полтора раза — с нынешних $3,3 до $5 млрд.

Пока ННЭ в Татарстане растет вдвое медленнее общего объема экспорта — по словам Сибгатуллина, в 2017 году рост составил 22%. Однако, по мнению аналитика «Открытие Брокер» Андрея Кочеткова, поставленная задача вполне реализуема. «Татарстан обладает достаточным потенциалом, чтобы увеличить свой [несырьевой] экспорт не только до $5 млрд к 2025 году, но и сверх планируемой цифры, — говорит он. — Прежде всего стоит отметить достаточно сильную промышленность республики. КАМАЗ известен не только в России и СНГ, но и за пределами постсоветского пространства. Уже в 2017—2018 годах расширялся экспорт грузовых автомобилей в другие страны. ООН постоянно закупает технику КАМАЗа, которая надежно работает при осуществлении гуманитарных миссий организации».

Другими точками роста ННЭ, считает Кочетков, могут стать, к примеру, ЕлАЗ, особая экономическая зона «Алабуга», КВЗ и КАПО им. Горбунова: «Поэтому стоит максимально содействовать развитию данных предприятий, что в итоге создаст новые рабочие места и улучшит общий социально-экономический уровень жизни в республике, да и во всей стране».

Геополитика победила торговлю

Несмотря на лидирующие позиции по показателям внешней торговли, из-за обострения геополитической ситуации и введенных санкций Татарстан за 2014—2016 годы существенно снизил объем экспорта. И до сих пор не смог отыграть это падение. Так, в 2014 году экспорт просел на 18,7%, в 2015-м — на 33,8%, а в 2016-м — на 19,2%.

Главные внешние партнеры республики в течение последних нескольких лет почти не менялись. Это Нидерланды, Польша, Германия, Белоруссия и Казахстан. Основными рынками сбыта для Татарстана в прошлом году были страны дальнего зарубежья (по данным ФТС, на них пришлось $11,25 млрд татарстанского экспорта) и государства СНГ ($1,83 млрд).

Разговоры об изменении портрета внешней торговли в республике поднимались еще несколько лет назад, но в итоге доля нефти и нефтепродуктов в структуре экспорта только увеличилась (в 2016-м она составляла 70%, в 2017-м — 75%).

По словам Сибгатуллина, Татарстан оказывает и готов дальше оказывать экспортерам поддержку по линии Минэкономики, Минпромторга, Агентства инвестиционного развития и Центра поддержки экспорта. Поддержка (помимо финансовой) заключается в организации деловых миссий, подготовке справок по рынкам, помощи с лицензированием продукции и консультациях: «Большая часть потенциальных экспортеров, не имея опыта, не знает, с чего начать и где получить консультацию по интересующим вопросам».

Замминистра перечислил несколько производителей, которым помогли меры поддержки. Так, светодиоды торгового дома «Ферекс», которые выставлялись на международных стендах, уже используются в метрополитенах испанских городов Бильбао и Сан-Себастьян. А производителю кондитерских изделий «Акульчев» софинансируют маркетинговое исследование для выхода на рынок Китая.

Как правило, на подготовку экспортного контракта уходит около полугода, поэтому местные компании, которые участвовали в недавних международных выставках, сейчас находятся на стадии заключения договоров. Но производитель фотообоев из Бугульмы в I квартале 2017-го заключил договор прямо на выставке в Ташкенте.