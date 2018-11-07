«Спорт — это не только здоровье, на спорте можно заработать много денег»

Министр спорта РФ и депутаты Госдумы решали, как развивать спорт в России: надо запретить импортный инвентарь и организовать госзаказ

В Казани сегодня прошел 2-й отраслевой форум по государственно-частному партнерству «Инвестиции в индустрию спорта». Сейчас из 600 млрд рублей оборота национального рынка спортивной индустрии только 10 процентов принадлежит российским производителям. К 2024 году, согласно майским указам, надо увеличить эту цифру в два раза. Будет всего лишь 20 процентов, но добиться даже такого незначительного роста очень сложно. Выполнить суперуказы Путина власти России готовы любой ценой, здесь, как и на войне, все средства хороши — вплоть до запрета закупать импортный спортивный инвентарь. Но из своего, как выяснилось, есть только гантели, скакалки и теперь — благодаря Данису Зарипову — клюшки. Подробности — в материале «Реального времени».

Тысяча и один способ использовать «Казань Арену»

«Можем пригласить вас на любой объект, чтобы в более презентабельных условиях провести форум. Но пригласили сюда, что бы показать, что мы и этот холл можем использовать под разные мероприятия», — начал выступление с примера того, как можно применять наследие чемпионата мира по футболу Рустам Минниханов

Правда, некоторой ложкой дегтя была проблема с акустикой в бетонном коридоре «Казань Арены». И те, кто сидел дальше пятого ряда (а всего рядов было более двадцати), почти ничего не слышали и тем более не видели из-за голов впереди сидящих. И многим приходилось вставать со стульев, чтобы понять, кто сейчас говорит.



Из приятного — выяснилось из слайдов по теме форума, что Казань — столица по проведению всевозможных чемпионатов и первенств. Но вот по количеству государственно-частных партнерств в сфере спорта, к сожалению, не входит в пятерку лидеров, занимая какое-то место среди двадцатки. И видимо, не с 5-го по 10-е, иначе бы уточнили.



«Спорт это не только здоровье, на спорте можно заработать много денег»

Министр спорта Павел Колобков дал краткие вводные — объем национального рынка спортивной индустрии 600 млрд рублей и только 10% товаров производится в России. Государственно-частных проектов — 370, из них только 16% — в сфере спорта. По словам Колобкова, привлечение частных инвестиций в спорт может помочь сэкономить до 20% государственного бюджета. Но, чтобы предприниматели пошли, надо, чтобы им было выгодно.



— Все участники подобных проектов получают выгоду. Для государства — это дополнительные спортивные объекты, создание рабочих мест, получение возможности малообеспеченным слоям населения бесплатно заниматься спортом. Если говорить о частных инвесторах, то это снятие бюрократических барьеров, получение земельного участка на бесконкурсной основе и право собственности на созданный объект, — сказал Колобков и передал точный пас, как выразился модератор пленарного заседания спортивный комментатор Георгий Черданцев, хозяину мероприятия — Рустаму Минниханову.

Минниханов рассказал о ГЧП в Татарстане на примере «Казань Арены». О том, что сегодня здесь нет свободных площадей, зарабатывает стадион порядка 100 млн рублей и «это хорошо».

— На примере этого стадиона — сегодня здесь свободных площадей нет. 80 тыс. кв. метров еще будет сформировано, чтобы привлечь бизнес. Мы 50 процентов сметы расходов передаем из бюджета, а остальное зарабатывать надо. Но надо научить, как зарабатывать и на чем. Чтобы не в ущерб основным задачам и детско-юношеским спортивным школам. Уверен, что спорт это не только здоровье, на спорте можно заработать много денег. Надо загрузить спортивные объекты. И задача сложная — привлечь частный капитал для строительства спортивных объектов. Есть разные пути. Мы предоставляем инфраструктуру, даем госзаказ — это намного дешевле бюджету, чем строить спортобъекты, — сказал Минниханов.

«Пока не вся наша продукция конкурентоспособна, но это дело наживное»

Минниханов, используя футбольную терминологию, отдал передачу председателю думского комитета по физкультуре, спорту туризму и делам молодежи Михаилу Дегтяреву. Дегтярев выдвинул свою идею поддержки предпринимательства в сфере спорта. Он предложил запретить (ничего другого от депутатов уже не ожидают, они периодически запрещают, то аниме, то рэп-концерты, то компьютерные игры, поэтому в зале никто не удивился) покупать импортный спортинвентарь. Вот тогда-то, в отсутствии конкурентов, российское производство расцветет.

— Никто не отменял закон о запрете закупок иностранного оборудования и ничто не мешает эти меры применять к закупке спортивного инвентаря. У нас не только ДЮСШ, у нас общеобразовательные школы, Министерство просвещения, Министерство обороны, Росгвардия — все закупают иностранный спортивный инвентарь, — сказал Михаил Дегтярев.

По его словам «мы не хотим вмешиваться в конкуренцию, но, чтобы встать на крыло, нашим предприятиям нужна помощь». При этом депутат согласен, что товар, произведенный в России, априори будет дороже импортных аналогов. Но ничего — потерпим.

— После того, как производитель отработает технологию, он снизит цены и сможет конкурировать, — обнадежил он.

Журналисты потом на пресс-конференции спросили у министра спорта Павла Колобкова о том насколько качественной будет продукция наших компаний в отсутствии конкурентов. И получили оптимистичный ответ, что конкурентоспособность — дело наживное.

— Пока не вся наша продукция конкурентоспособна, но это дело наживное, главное, что у нас есть потенциал, — сказал Колобков.

По его словам, в России уже производят скакалки, гантели, уличные тренажеры и даже тренажеры для фитнес-клубов начинают производить.

— Все можем производить — это вопрос спроса и рынка. Нам нужно как государству подумать, как стимулировать спрос и производство, — сказал Колобков.

Как стимулировать спрос тут же придумали — организуют госзаказ. «Благодаря госзаказу, качество будет подниматься и не далек тот день, когда наш инвентарь будет соответствовать лучшим образцам», — помечтал о светлом будущем Колобков и у многих наступило дежавю.

«В торговые сеть так просто не попадешь — там тоже мафия»

Кроме гантелей и скакалок в России еще производят клюшки. Клюшку «Заряд» вынесли в зал, и она заняла место наряду с VIP-спикерами форума. Директор ООО «Заряд» Иван Савин рассказал, что уже пять игроков «Ак Барса» играют этими клюшками, а Минниханов — что это производство тоже поддержали госзаказом и личным примером.

— Это произвести не так сложно. Но в торговые сети так просто не попадешь — там тоже мафия своя, поэтому государство должно таким предприятиям давать госзаказ. Пока они бренд свой получат, министр должен играть такими клюшками, потом они дальше пойдут. Мы должны дать толчок. Производитель сделает, но если реализации не будет, он обанкротится, — сказал Рустам Минниханов.

О еще одном удачном примере рассказал ресторатор Игорь Иванов и теперь еще президент Университета футбола Ульяновска. Поделился он личной историей — сын хотел заниматься футболом, а условий на родине вождя социалистической революции не было. И тогда папа решил подарить малышу футбольную школу.

— Я изучал, посетил 21 футбольную школу в России и мире и выступил с созданием проекта. Губернатор меня поддержал и предыдущего министра спорта Ульяновской области уволил за то, что не умеет работать с инвесторами и не понимает, что такое ГЧП, за что ему большое спасибо, — сообщил Иванов.

Он рассказал, что за 66 дней построил два футбольных манежа и реконструировал здание. И бросил вызов залу: «Если сможете построить быстрее, приглашайте, я у вас поучусь». Самоуверенности ульяновского гостя неуверенно поаплодировали, все таки с такими людьми надо быть осторожнее — в воздухе все еще висел вопрос — за что он поблагодарил губернатора? За то, что тот уволил министра спорта или за то, что помог построить манеж?

«Я залетел в Исландию по дороге в США и смотрел, как подняли спорт у них»

Такое количество футбольных манежей в соседнем регионе, задело честь руководства Татарстана. У нас пока больше ледовых дворцов, но теперь, несомненно, будут и футбольные.

— Почему у нас футбол страдает — у нас один манеж. Я залетел в Исландию по дороге в США и смотрел, как подняли спорт у них. У них климат не лучше, чем у нас, и везде закрытые манежи. Надо развивать футбол каким образом? Нужны манежи. Должна быть программа, чтобы не только строить, но и в дальнейшем эксплуатировать — все формы поддержки должны быть, — заявил Минниханов и намекнул, что за крытыми футбольными манежами очередь открытых бассейнов.

— У нас воды очень много, а купаться негде. Я говорю: «Давай, выделим площадки, чтобы строили на берегу бассейны». Если сделаем подогрев воды, то можно с конца апреля до конца сентября заниматься спортом, — сказал Рустам Минниханов к вопросу о том, кто должен решать куда инвестировать — предприниматель или государство. «В любом случае государство должно объявлять. Мы должны понимать, что нужно и, если инвестор придет, — какие формы поддержки оказать».

Впрочем, какие же формы поддержки будут оказывать предпринимателям, решившимся инвестировать в спорт, так и осталось тайной. Может, не окажут их и вовсе, потому что не было такой цели сегодня — предпринять конкретные шаги, а живет Минспорта — от форума до форума.



— В этом смысле мы собрались, чтобы обменяться мнениями и выделить проблемные точки. Надеюсь, во время третьего форума их сможем реализовать, — подвел итоги министр спорта Колобков.