Без Дзагоева нет атаки — план Гончаренко не сработал. Почему ЦСКА проиграл «Роме»

Тактический разбор Ильи Дегенгардта

Перед третьим туром Лиги чемпионов ЦСКА шел на первом месте в группе — сначала армейцы добыли волевую ничью в Чехии с «Викторией» (2:2), а затем в домашних стенах сенсационно переиграли мадридский «Реал» (1:0). Перед игрой с «Ромой» настроение было отличным — главный тренер говорил о том, что команда готова как тактически, так и физически, а болельщики едва ли не готовились праздновать досрочный выход из группы. Но матч закончился разгромом — «Рома» не оставила москвичам шансов, победив со счетом 3:0. Известный блогер-тактик и основатель популярного паблика Илья Дегенгардт в колонке, написанной для «Реального времени», разбирается в причинах этого поражения.

План Гончаренко работал недолго

В матче с «Реалом» ЦСКА был хорош тем, что первые полчаса провел достаточно интенсивно — старался высоко прессинговать и встречать средним оборонительным блоком, если первая линия обороны была отыграна. Даже владение мячом было лишь на пять процентов меньше среднего — это позволяло хотя бы на первых минутах не дать топ-клубу почувствовать мяч и забрать игру под свой контроль, плюс дало некоторый гандикап на второй тайм — линия защиты сохранила относительную свежесть и начала проседать только к последней пятнадцатиминутке, когда «Реал» имел, по факту, свои лучшие и едва ли не единственные моменты с игры за счет мелких индивидуальных ошибок армейцев.

Но даже в том матче игра довольно быстро отодвинулась к воротам ЦСКА. Тем не менее, армейцы и близко не пропускали такого количества передач между линиями, какое позволяли делать «Роме», которую хоть и старались встречать высоко на первых минутах, но достаточно быстро бросили эту затею, когда несколько раз подряд соперник вышел из-под прессинга через забросы с последующим подбором и стал качественно двигать ЦСКА на его половину. В итоге Де Росси и Нзонзи отлично управляли игрой из глубины, а партнеры здорово предлагали себя в полуфлангах, открываясь за спину в основном Сигурдссону, который играл слева. Не факт, что они готовились атаковать через его зону (он нечасто выходит на поле, и было сложно предположить, что Гончаренко выпустит его в основе), — вполне вероятно, что уже по ситуации полузащитники римлян видели, как часто исландец ошибается в выборе позиции. В целом сложно понять решение Гончаренко выставить на матч этого игрока с явным перекосом в атаку, который не адаптирован к оборонительной структуре ЦСКА — понятно, что это в теории полезная опция для контратак, но решение себя не оправдало и повлекло за собой больше бед, чем пользы.

Часто Сигурдссон оказывался под влиянием Флоренци, стараясь не упускать его из виду, и был вследствие этого прижат к флангу, хотя в первую очередь должен был контролировать рывки себе за спину в полуфланге — от Юндера и Пеллегрини. Обляков тоже далеко не всегда успевал с подстраховкой и плохо читал передачи — игра в качестве опорника в 5-4-1 для него еще новее, чем роль латераля в матче с «Реалом», с которой он справился на отлично. В свою очередь, принятые между линиями мячи позволяли «Роме» не только разгонять атаки через фланг, но и разрушали структуру ЦСКА в центре — приходилось выдергиваться центральным защитникам, и Джеко получал пространство, чтобы развернуться в сторону ворот при получении мяча, оставаясь один-в-один с Бекао. За счет таких эпизодов «Рома» создавала моменты уже с середины первого тайма и добилась своего — после передачи в левый полуфланг ЦСКА римляне и забили второй гол, который окончательно прибил соперника — связка Обляков — Сигурдссон пропустила передачу за спину на Юндера. Они должны были играть уже на предмет передачи в центр и лучше контролировать пространство за спиной — если пойдет пас на фланг, это будет не так опасно и ЦСКА успеет перестроиться, но вместо этого оставили большое пространство. Магнуссон выдернулся и был отыгран в один пас.

Магнуссон выбрасывается, оставляя пробоину в центральной оси обороны ЦСКА

В итоге Магнуссона как раз не хватило в его же зоне, куда сместился Джеко — Бекао не перехватывает пас, а Магнуссона уже нет слева, где он должен держать соперника при нормальном раскладе. Конечно, многое зависит от установки тренера, но даже с учетом ошибки полузащитников вряд ли исландцу стоило выдергиваться в такой ситуации — до ворот было 25 метров, и лучше дать пробить с такого расстояния с учетом вероятности блока этого удара и давления на бьющего, чем дать отрезать себя и оставить пространство для нападающего.

При этом первый гол пришел из зоны Влашича/Ахметова, которые не успели сместиться при переводе мяча «Ромы» с правого фланга в центр. Но там ситуация не была настолько патовой — Чернов держал позицию, и Пеллегрини пришлось продолжать атаку через фланг. Другой вопрос в том, что тройка центральных так и не уследила за открыванием Джеко под кросс — но это и есть топ-уровень, о котором мы говорим в контексте Лиги чемпионов. Бензема в плане открываний в штрафной не показал в матче с ЦСКА и половины того, что делала «Рома».

В целом ЦСКА не позволял «Роме» слишком многого, но при игре на таком уровне всегда можно ждать, что соперник накажет даже за одно неправильное перестроение или движение игрока — минимальные промашки от Облякова, Ахметова и Сигурдссона, которые должны были обеспечить контроль передач в финальную треть и организованно перемещаться при переводах мяча с фланга на фланг, вылился по крайней мере в два гола и два неприятных момента у ворот ЦСКА, один из которых закончился ударом Джеко из пределов штрафной (остальные моменты — понятные контратаки во втором тайме, когда ЦСКА пошел вперед, плюс стандарты). «Реал», находясь не в лучшей форме, не смог найти такие огрехи в обороне ЦСКА (вероятно, грубых просчетов в выборе позиции было действительно меньше), а вот «Рома» с топовым наконечником в атаке все-таки наказала за ошибки даже без большого количества навесов — вот что такое европейский уровень.

В целом ЦСКА не позволял «Роме» слишком многого, но при игре на таком уровне всегда можно ждать, что соперник накажет даже за одно неправильное перестроение. Фото vk.com/pfc_cska



До замен не было атаки

Во многом игра в атаке ЦСКА в Лиге чемпионов строится на пространстве — когда соперник раскрывается и можно убегать в 1-2 передачи с отбора мяча, доставляя его в оголенные зоны. Но поскольку «Рома» достаточно быстро повела в счете, хозяева стали играть довольно аккуратно — лишь в начале встречи ЦСКА удавалось убежать в быструю атаку после контрпрессинга соперника (когда «Рома» высоко прессинговала сразу после потери мяча и, следовательно, оставляла зоны сзади). Де Росси и Нзони высоко поднимались для прессинга, а линия защиты не поджимала — в итоге после забросов от Чернова и Фернандеса Влашич на пару с Чаловым убегали в отрыв и даже несколько раз пробили с границ штрафной.

Но затем все-таки стало понятно, что в отсутствие Дзагоева и Бистровича структура ЦСКА достаточно бедна на позиционные атаки. Уже после первого забитого гола «Рома» стала действовать осмотрительнее — Де Росси и Нзонзи гораздо меньше прессинговали и не оставляли пространства для Влашича при игре без мяча.

Основной план ЦСКА при владении мячом был — найти Ахметова в начальной стадии и ждать, что молодой плеймейкер сможет двигать назад линию соперника за счет обозначения передач на фланг, чтобы освобождать фланговых защитников от плотной опеки во второй трети поля. Несколько раз такое действительно проходило — Ахметов находил Набабкина или Фернандеса, а дальше Сигурдссон и Влашич ждали передачи в полуфланг, но это практически не выливалось в реальные моменты. Чаще всего при начале атак Ахметов был вынужден просто отдавать назад, а защитники забрасывали мяч в борьбу — атакующая тройка (Сигурссон, Чалов и Влашич) была настолько изолирована, что даже Ильзат был вынужден сбиваться на самые простые решения под давлением нескольких соперников.

Илья Помазун вытащил несколько крайне опасных ударов из под штанги и даже спас при счете 0:0 после углового. Фото vk.com/pfc_cska



После выхода Дзагоева и Хосонова у ЦСКА немного наладилось продвижение мяча в финальную треть. За счет непредсказуемости Алан находил пространство — он не просто предлагал себя в одной зоне, а работал по всему периметру поля и менялся с Хосоновым — по очереди они отходили за мячом и помогали Ахметову с началом атак, а один из них всегда был на одной линии с Влашичем и был готов к тому, чтобы принимать мяч между линиями. Таким образом ЦСКА не только несколько раз вышел на ударную позицию с линии штрафной и зарабатывал угловые, но и забил незасчитанный гол — только лишний шаг вперед Набабкина (офсайд) позволил «Роме» не переживать насчет результата.

Помазун

Многие прогнозировали проблемы для ЦСКА с точки зрения дисквалификации Акинфеева, но вряд ли можно сказать, что его отсутствие — главная причина поражения от «Ромы». Напротив, Илья Помазун вытащил несколько крайне опасных ударов из под штанги и даже спас при счете 0:0 после углового, набрав в итоге 10 сейвов — среди них хорошее сопротивление дальним ударам, после которых он не позволял сопернику успеть на добивание. Возможно, косвенные претензии могут быть за первый гол, но Илье банально не хватило длины рук для того, чтобы перехватить пас. Если ставить вопрос выбора позиции, то он едва ли мог оставить угол и заранее идти на перехват — тогда Пеллегрини просто протыкал бы мяч в ближний.

Единственное, за что его можно критиковать после этой игры — игра ногами. Помазун действительно несколько раз ошибся в достаточно простых ситуациях, когда на него даже не оказывалось прямого давления — он выбивал по центру, причем даже не поднимая мяч. Такие обрезы вполне могли стоить ЦСКА еще больших проблем, но за ним либо подчищали, либо «Рома» не пользовалась ошибками должным образом.

Помазун неудачно выносит мяч. Игрок «Ромы» может перебрасывать голкипера, но не попадает в ворота.

Итог

Даже выход Дзагоева и Хосонова, которые заметно оживили игру, не помог ЦСКА спасти матч — полчаса более-менее неплохой атакующей игры против «Ромы» недостаточно, чтобы перевернуть игру. Тем более что за это время они допустили по меньшей мере 4 опасных контратаки, которые вполне могли заканчиваться летальным исходом. Остается только надеяться, что к следующей игре Дзагоев и Бистрович подойдут в хорошей форме и по крайней мере одного из них можно будет выпустить с первых минут — иначе беда с позиционной атакой перекочует уже в следующий матч, где армейцам точно придется что-то придумать в затяжных наступлениях.