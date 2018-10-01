Талия Минуллина: «Интернет вещей» обещает нам такую сладкую жизнь»

В Казани стартовал IoT World Summit 2018: участники форума обсуждают задачи IoT-рынка в России и делятся опытом внедрения высоких технологий в бизнес

Сегодня в Казани стартовал IoT World Summit 2018, посвященный вопросам развития «интернета вещей». В рамках мероприятия эксперты обсудили перспективы и практическое применение IoT. Также большое внимание было уделено роли Татарстана в процессе технологической трансформации России и перехода к полноценному использованию «интернета вещей» во всех сферах жизни. Подробности — в материале «Реального времени».

«Даже премьер-министр передает вступительное слово на данное мероприятие»



IoT World Summit 2018 не изменяет себе: как и в прошлом году, в нем принимают участие представители высокотехнологичной отрасли из России, США, Азии и Европы. Никуда не делась и традиционная выставка, на которой представлены решения в сфере новейших цифровых коммуникаций, ИИ, машинного обучения, кибербезопасности и блокчейна. Изменения коснулись только локации — если в прошлом году саммит с размахом разместился в Иннополисе, то на сей раз площадкой для него стал ГТРК «Корстон», где участники ютились в более скромных условиях. Особенно сильно теснота ощущалась на пленарной сессии, которой открывался саммит, — мест хватило не всем, так что кто-то стоял у стены, кто-то потерянно сновал туда-сюда в поисках свободного кресла, а кто-то предпочел не мучиться и отправился смотреть прямую трансляцию.

Пленарная сессия началась со вступительного слова генерального директора компании Redenex (соорганизатор саммита, — прим. ред.) Ольги Исаковой. Выступая с приветственной речью, спикер сделала «реверанс» в сторону руководства Татарстана, которое, по ее словам, «на всех уровнях уделяет огромное внимание инновациям и развитию IT-инфраструктуры». Также глава Redenex с гордостью сообщила аудитории о том, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев направил приветственную телеграмму участникам IoT World Summit 2018.

Глава Redenex с гордостью сообщила аудитории о том, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев направил приветственную телеграмму участникам IoT World Summit 2018



Чуть позже гендиректор компании PTC в РФ Андрей Шолохов прокомментирует обращение премьера так: «Наша компания занималась «интернетом вещей» еще до того, как это стало мейнстримом. Несколько лет назад, когда мы заходили к прессе, партнерам или клиентам, словосочетание «интернет вещей» вызывало скорее смех. Очень приятно, что ситуация существенно изменилась и теперь даже премьер-министр передает вступительное слово на данное мероприятие».

Ситуация действительно разительно поменялась. Саммит, посвященный IoT, в первый день открытия собирает на своей площадке более 900 участников, технологии «интернета вещей» уже применяются на практике, а объем мирового рынка IoT в 2017 году достиг 312 млрд долларов (для сравнения, еще в 2015 году объем составлял 113 млрд долларов).

— Я специально посмотрела, сколько запросов делают пользователи в Google о том, что такое «интернет вещей». В месяц — больше двух миллионов. Эта тема действительно на слуху, — высказалась на этот счет глава АИР РТ Талия Минуллина. — Сегодня самая большая инвестиционно-растущая отрасль в мире — информатизация и связь, а «интернет вещей» — это то, что данную отрасль развивает и двигает вперед.

«Интернет вещей» обещает нам такую сладкую жизнь»

По словам министра информатизации и связи РТ Романа Шайхутдинова, в плане применения IoT Татарстану «есть что рассказать и показать».

— Сейчас в республике тестируются две наиболее популярных технологии — NB-IoT и LoRaWan. Уже есть практика применения на нескольких тысячах домохозяйств, когда в «облако» собираются все данные об объемах услуг, оказанных владельцам квартир. Помимо этого, в промышленности применяется формирование банка данных цифрового месторождения: создается так называемый цифровой двойник месторождения, в котором учитываются объемы потребленных ресурсов, выработанных ресурсов, а также контроль за оборудованием. Все это — «интернет вещей». Вообще, использование этих технологий должно приводить к двум простым вещам: мы либо меньше тратим, либо больше зарабатываем, — высказался министр.

По словам Романа Шайхутдинова, в плане применения IoT Татарстану «есть что рассказать и показать»

В свою очередь, глава АИР Талия Минуллина обозначила основные отрасли, в которых будет формироваться выручка: транспорт (к слову, в России расходы бизнеса на «интернет вещей» в 2017 году составили более 20 млрд рублей, причем основную выручку генерировала именно транспортная отрасль), затем промышленность, ЖКХ, здравоохранение, «умные здания» и «умные города».

— Озвучу примеры применения технологии: во-первых, общественная безопасность (с помощью устройств, объединенных в единую сеть, полиция может собирать данные видеонаблюдения раньше прибытия на место или же сможет отслеживать преступников с беспилотников). Второй пример — маркетинговые цели. Есть системы, отслеживающие перемещения клиентов по залу магазина, дабы определить лучшие места для раскладки продукции. Благодаря этому продажи по отдельным позициям ассортимента могут вырасти в разы, — высказалась Талия Минуллина. — Все мы хотим жить в эффективном, красивом, безопасном городе. И, соответственно, мы хотим зарабатывать. А «интернет вещей» обещает нам такую сладкую жизнь.

Три роли Татарстана

Как заявил Роман Шайхутдинов, для продвижения «того дела, которое мы с вами сегодня обсуждаем», Татарстан готов выступить в трех ролях. В первую очередь, Татарстан как производственная площадка и инвестиционно-привлекательный регион, готовый разместить у себя производства. Во-вторых, Татарстан как пилотная зона, в том числе для организации так называемых «правовых песочниц» (кстати, такая «песочница» сейчас тестируется в Иннополисе в рамках проекта беспилотного такси от «Яндекса»). И, наконец, третья роль — Татарстан как площадка для выхода на рынок стран СНГ и дальнего зарубежья.

— Татарстан является лидером и в числе ассоциаций инновационных регионов России, и мы хотим создавать пилотные площадки для апробации различных технологических процессов. Мы не боимся делать ошибки — я думаю, что это одно из самых главных преимуществ Татарстана на сегодняшний день, — добавила Талия Минуллина.

Естественно, о «выхлопе» саммита для республики говорить преждевременно — итоги будут подведены только через месяц

Также, по словам главы АИР, одним из основных итогов форума для республики являются конкретные заключенные контракты, а не только популяризация «интернета вещей». Речь о контрактах, заключенных между теми, кто может предложить необходимые услуги, и потребителями, в числе которых есть и промышленные предприятия, и государство, которому, к примеру, необходимы «умные решения» для городов, способные улучшить жизнь населения. Естественно, о «выхлопе» саммита для республики говорить преждевременно — итоги будут подведены только через месяц. В то же время глава АИР уже сообщила о том, что организаторы IoT World Summit намерены снова провести этот форум в следующем году, причем в расширенном составе.