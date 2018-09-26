«Рубин» может побороться за еврокубки — если решит свои проблемы

Илья Дегенгардт разбирает игру команды Курбана Бердыева

Этот сезон команда Бердыева начала достаточно ровно, если учесть ограниченность ресурсов и уход ряда ключевых фигур (Набиуллин и М'Вила ушли еще зимой, но их потерю все еще сложно восполнить, а с Нобоа и Поповым не удалось продлить аренду) — казанцы с 11 очками делят шестое место с «Ахматом» и «Оренбургом». Тем не менее чтобы наверняка решить задачу выхода в еврокубки, им предстоит устранить еще несколько серьезных проблем, которые преследуют «Рубин» на протяжении всего начала сезона. Впрочем, есть и положительные аспекты, в которых команда прибавила по сравнению с прошлым сезоном и которые могут стать трамплином для улучшения результатов. Популярный футбольный блогер Илья Дегенгардт под тактическим микроскопом разбирает игру казанского «Рубина» в колонке, написанной для «Реального времени».

Проблема левого фланга

Перед этим сезоном остро встала проблема латералей, которые могли бы поддерживать атакующий темп и регулярно обострять игру — с Кузьминым не продлили контракт, Энаке ушел из-за перебора легионеров, а Бауэр с Набиуллиным покинули клуб еще прошлой зимой.

После продажи Набиуллина у КББ остались сплошь оборонительные варианты на левый фланг — Кудряшов и Устинов. Первый даже немного улучшил свои атакующие навыки (в том числе — кроссы под включение вторым темпом) и научился неплохо открываться в изоляцию, но при этом есть вещи, которым его в таком возрасте практически невозможно научить — тащить мячи на длинные дистанции в быстром темпе (можно интерпретировать как progressive runs), убирать соперника на дриблинге и умело выходить через пас на ограниченных участках поля. В общем, рутинная работа для крайних защитников в подготовительной фазе атак — когда нужно не просто правильно открыться, а создать момент для выхода на хорошую позицию партнеру через работу с мячом под давлением. Основная же игра Кудряшова в пас состоит из лонгболлов на форварда. Когда нужно быстро перевести мяч из перегруженной зоны на свободное пространство, это не всегда в его силах.

Поэтому достаточно логично было рассмотреть знакомую кандидатуру Байрамяна, который свой лучший матч в прошлом сезоне провел как раз против «Рубина», где вышел играть левого латераля в схеме с тремя центральными защитниками. Для игры на левом фланге в атаке у него есть абсолютно все качества — он быстро принимает решения под давлением, хорошо готов физически, может считаться практически амбидекстром (спокойно исполняет кроссы с двух ног, не перекладывает мяч под удобную, когда нужно сыграть быстро) и имеет достаточно неординарный и качественный дриблинг. Он комбинирует в себе качества и инвертированного фулбека, способного возвращать мяч в центр и отдавать в изоляцию, и хорошего флангового игрока в привычном понимании вещей, который способен выдавать качественные кроссы (28,6% — достаточно неплохие цифры) и вспахивать бровку, в том числе создавая пространство на дриблинге и «андриббельн» — ситуации, когда футболист бежит с мячом на соперника и заставляет его выдергиваться из зоны, в которую потом может открыться партнер.

Но даже в системе Бердыева, которая предполагает хорошую подстраховку крайних защитников, Хорен — слабое звено в защите и некоторая головная боль для тренерского штаба. Не зря арендованный у «Ростова» футболист выходит пока дозированно, а на его фланг поочередно пробуются Устинов и даже Гранат. Слабости Байрамяна заключаются в нескольких аспектах:

выбор позиции (часто неоправданно выбрасывается и оставляет зоны за спиной, неважно ориентируется при кроссах в штрафную и упускает соперника), на уровне ниже среднего для своей позиции действует один в один — 66,6% удачных отборов в этом сезоне, 64,7% — за всю карьеру, уязвим в силовой борьбе/на втором этаже — в этом сезоне выигрывает только 23,1% верховых единоборств, за карьеру — 42,1%, Увлекается атакой и не всегда успевает возвращаться в оборону.





Всем этим пользуются соперники «Рубина». К примеру, «Зенит» и «Динамо» проводили по флангу Байрамяна 44% и 41% атак соответственно, стараясь провоцировать его на выдергивания из зоны, чтобы за спину мог ворваться полузащитник и на свободном пространстве получить мяч. Аналитик ФК «Динамо» Сергей Титов после матча рассказал, что при подготовке они рассматривали два абсолютно разных фланг соперника: если связка Уремович — Цаллагов справа более уязвима к прессингу и хуже работает с мячом, то Байрамян гораздо увереннее играет в атаке, но, в свою очередь, имеет оборонительные проблемы с выбором позиции — поэтому за спину ему регулярно врывался Черных, что приводило к опасным моментам.



Пока что Бердыеву не удается найти оптимальное сочетание на левом фланге: если выходит Устинов, то серьезно не хватает уже в созидании — он сбивается на простейшие опции и недостаточно хорошо двигает игру даже при наличии вариантов. После того, как Чико Флорес ушел играть правее и в пару к Байрамяну поставили Сорокина, частично улучшилась подстраховка за счет того, что Егор обладает неплохой скоростью для центрального защитника — если передача идет за спину Хорену, молодой защитник часто успевает сместиться для того, чтобы закрыть зону. Тем не менее если соперник решит организованно пользоваться этой слабостью, то будет нагружать зону 2 v 1 — и тогда даже у Сорокина возникают проблемы, потому что он не может разорваться на две части.

Голы во вторых таймах и прессинг

С момента возвращения Бердыева на пост главного тренера «Рубин» испытывает хронические проблемы в концовке встреч: в прошлом сезоне казанцы 19 мячей из 29 пропустили во вторых таймах, при этом 10 из них пришлись на отрезок с 76-й по 90-ю минуту. На старте нового сезона команда тоже страдает из-за голов, пропущенных на последних минутах: два мяча казанцы пропустили с 76-й минуты игры, что закончилось потерей двух очков с «Ахматом» (гол Мбенга в добавленное время) и минимальным поражением от «Зенита» в матче, где можно было бороться за ничью.

Это принято объяснять потерей концентрации на последних минутах, но при этом мало кто может сказать, почему это происходит настолько регулярно — костяк обороны практически сохранился по сравнению с «Ростовом» (Гранат, Кудряшов, Навас, Байрамян), а новые лица — Сорокина, Флореса и Цаллагова — сложно обвинить в нехватке качества. Но пропускает команда нередко именно из-за индивидуальных ошибок: то Сорокин и Устинов коллективно зевнут рывок Мбенга на последних минутах гостевой встречи, то Байрамян завозится с мячом в простой ситуации и даст себя обокрасть Дзюбе.

В таких случаях достаточно тяжело оправдать защитников, но нужно оценивать контекст. Если «Рубин» устраивает счет (0:0 против сильного соперника или 1:0 — в любом матче), команда часто начинает коллективно садиться назад и встречает соперника только на своей половине поля. Это особенно опасно, когда казанцы забивают ранний гол — в итоге соперник на протяжении часа может растягивать их оборону, которая находится под постоянным давлением и должна перемещаться с одного края на другой фактически без перерыва. Такой расклад серьезно выматывает всю команду, вследствие чего к концу матча начинаются невынужденные ошибки. Один из ярких примеров — домашняя игра с «Енисеем», где «Рубин» повел в счете и сразу же отошел назад еще в первом тайме. В итоге всего 43,7% владения и слабые цифры по PPDA (оценка интенсивности прессинга) — «Енисей» же без попытки отбора/перехвата/фола делал 12,5 передачи в ряд. В итоге команда Аленичева не дожала, но это скорее ее проблема — в игре с более классным соперником у казанцев возникли бы реальные трудности.

До недавнего времени было достаточно сложно сказать, почему это происходит — несмотря на стереотип об оборонительном футболе в «Ростове», Бердыев старался не отдавать полностью контроль над мячом сопернику даже после забитого мяча и был был более агрессивен в этом смысле.

Игра против туляков в этом плане стала лично для меня неожиданностью. С первых минут «Рубин» стал накрывать команду Кононова 3 в 3 или 4 в 4, когда вратарь разыгрывал мяч, чтобы максимально перекрыть варианты для выхода через короткий пас. В первый раз такой вариант даже принес перехват мяча на чужой половине поля, но дальше начались проблемы — «Арсенал» перестал разыгрывать накоротке и через длинный пас доставлял мяч в оголенные зоны за спинами крайних защитников и опорника, которые одновременно высоко поднимались для прессинга. Сзади в момент длинной передачи оставалась только тройка центральных, которая не выделяется скоростью даже по меркам РПЛ. В итоге Флорес проигрывал забеги на 15—20 метров Мирзову и Ожеговичу, что как минимум пять раз за игру привело к опасным моментам у ворот Коновалова.

На примере это может выглядеть следующим образом (это первый эпизод неудачного прессинга и вторая попытка высокого давления за матч):

Этот матч частично показал, почему Бердыев не рискует отодвигать игру от ворот за счет прессинга с этим «Рубином». Чтобы перекрыть все опции для начала атаки, нужно встречать на чужой половине большой группой игроков, но тройка центральных защитников находится не в том состоянии, чтобы поддерживать высокую линию обороны и оставаться сзади в маленькой группе. Особенно актуально это становится в матчах с быстрой линией атаки у соперника, где нападающие на рывках способны отрезать от эпизода любого из тройки. К примеру, так было в матче против «Енисея», в котором отлично играют на пространстве Комков и Костюков — возможно, поэтому и закрылся «Рубин».

В случае с Навасом это некритично, но когда левый крайний (Флорес) вынужден страховать рывок за спину латераля и при этом существенно уступает любому полузащитнику в стартовой скорости, это уже совсем опасно. В «Ростове» справа был Мевля с хорошим рывком, который умело страховал Калачева, а слева чаще всего сзади оставался дисциплинированный латераль (Кудряшов).

Сейчас нет Мевли (возможно, что альтернативу штаб увидел в Уремовиче, который пока выпал из старта), а слева активно пробуется Байрамян, который часто теряет зону. Поэтому прессинг «Рубина» пока сильно нескоординирован: либо его структура требует изменений, либо просто нужно вводить в состав более скоростных крайних центральных защитников, которые будут соответствовать требованиям к высокой линии обороны и смогут давать необходимую резкость.

Позиционная атака

Уже с прошлого сезона известно, что «Рубин» испытывает большие проблемы с позиционной атакой — Бердыев сам неоднократно говорил, что на это потребуется еще много времени. Тем не менее аренда Полоза и трансфер Бухарова сильно развязали руки тренеру — вернулась опция эффективной доставки мяча вперед через лонгболлы на любом отрезке матча (когда устает иранский нападающий, можно практически без потери в качестве грузить на Бухарова). Азмун и Полоз отлично понимают друг друга и классно действуют в связке.

В фастбрейках — когда «Рубин» отбирает мяч и через одну-две передачи убегает в быструю атаку — они наиболее эффективны. Изначально они располагаются на одной линии для того, чтобы создать удобную опцию для передачи, но когда один из них принимает мяч и разворачивается в сторону ворот, второй уже открывается в свободную зону между крайним и центральным защитником или ищет пространство иными путями — часто это возможность вывести партнера на ударную позицию через один пас.

Азмун получает мяч, Полоз сразу же стартует в свободную зону

Также их связка помогает доставлять мяч в финальную треть во время позиционных атак. Если соперник сидит глубоко, то «Рубин» из 4 и 5 зоны (участки поля на своей трети) грузит в сторону нападающих — в прошлом сезоне «Рубин» был лучшей командой по доставке мяча вперед через лонгболлы из этих позиций, в этом держит свой уровень. Но по сравнению с прошлым сезоном есть большая разница: Полоз и Азмун стали гораздо лучше находить зоны и напрямую могут создать момент после сохранения мяча куда чаще, чем это было в связке Азмун — Канунников или Азмун — Жемалетдинов в прошлом сезоне.

Если же соперник не ставит низкий блок с 5 защитниками в линию при обороне, то манипулировать обороной становится еще проще — в первую очередь, это можно делать за счет движения без мяча, если впереди есть пространство для забросов на ход.

Стандарты

Как всегда, на стандартах тандем Бердыев — Кафанов держит высокую планку: сейчас команда находится на шестом месте в лиге и создала моментов на 1,5—2 гола со стандартов, не имея при этом топового подающего по меркам РПЛ (а наличие такового — весомая часть успеха на стандартах, как говорит сам Кафанов), в отличие от «Зенита», «Локо», ЦСКА и «Спартака», которые находятся чуть повыше. Еще классно играет на стандартах «Енисей» Аленичева, но есть вероятность, что на дистанции сезона «Рубин» догонит красноярцев — пока они встречались с соперниками разного уровня организации на стандартных положениях.

Основные идеи «Рубина» прошлого сезона сохранились и были доработаны. К примеру, гол «Ростову» казанцы затолкали почти по идентичной системе, что и год назад: большим числом пошли во вратарскую (5 против 7), но с небольшим изменением — теперь «Рубин» не работал вторым темпом, а подача пошла уже на ближнюю штангу, где на опережение сыграл Сорокин. Футболисты обеих команд заслонили вратаря, и тот не смог сыграть на выходе — при такой плотности он просто не добрался бы до мяча, находясь по центру ворот.

Плюс, в зависимости от соперника и его расположения при стандартах (к примеру, учитывается количество игроков на подборе и наиболее слабые места при навесах), «Рубин» готовит два-три специальных стандарта под каждую игру. Против «Арсенала» один из этих вариантов «Рубин» исполнил уже на первых минутах встречи. Едва не сработало:

«Арсенал» готовится к подаче в штрафную — там собралась группа из четырех габаритных футболистов соперника, которые всем своим видом показывают, что готовы открываться под навес. В зоне подбора туляки оставляют только одного игрока, который по эпизоду держит Байрамяна. Полоз притаился чуть сзади.

В итоге Полоз сделал рывок на противоположный край штрафной и получил точный наброс от Коновалова. Дальше Дмитрий в касание пытался перевести мяч в свободную зону набегавшему туда Сорокину, которого буквально на мгновение опередил Нигматуллин. Комбинация вышла красивой и лишь немного не хватило для того, чтобы она оказалась еще и результативной.

Что касается оборонительных стандартов, то с этим у «Рубина» тоже все в порядке — суммарно после угловых и штрафных они допустили только 0,7 xG за восемь туров. Гол, который они пропустили в начале встречи от туляка Кадири — скорее стечение обстоятельств плюс индивидуальная ошибка Сорокина. Можно рассчитывать на то, что ошибку разберут на теории и укажут на нее футболистам. Поэтому говорить о системных проблемах точно не приходится — если соперник и добирается до мяча после стандарта, то это скорее случайность, чем закономерность.

Предпосылки для улучшения игры

В матче против Тулы в старт вернулся Подберезкин, которого смело можно называть атакующим апгрейдом Могилевца. Он, как и Павел, отлично ищет пространство и создает хорошую опцию для партнеров в комбинационной игре, много предлагает себя между линиями, но при этом гораздо лучше может распорядиться мячом под давлением и конвертировать подходы в моменты:

xG Buildup: 0,37 против 0,17, xG Chain: 0,44 против 0,22, Key Passes: 1,34 против 0,52.

Даже несмотря на то, что прошлый сезон был для Подберезкина «пристрелочным», он уже сильно влиял на атакующую игру команды, связывая между собой защиту и атаку — он был средним звеном, качественно предлагал себя во второй трети поля и позволял «Рубину» больше выходить через короткий и средний пас. В играх, где соперник глубоко обороняется, Подберезкин — очень хороший ресурс для усиления, потому что благодаря ему создается промежуточная опция, которой не хватает при переходе владения от защитников в финальную треть. Возможно, именно с его возвращением будет связан турнирный прогресс.

Итог

Основная проблема «Рубина» прямо сейчас — медленная оборонительная линия, которая не позволяет Бердыеву регулярно навязывать высокий прессинг и брать игру под свой контроль. Это заставляет его перестраховываться и рушить свой атакующий потенциал — в том числе выводом из состава Байрамяна, который уже сейчас, находясь на поле, вносит большой вклад в позиционную атаку и может разными способами продвигать мяч к чужим воротам.

Вполне вероятно, что Сезар Навас проводит свой последний сезон за «Рубин». Как ни странно, именно это может помочь казанцам в дальнейшем — вынужденно Бердыев будет искать новые варианты и «прокачивать» Уремовича. Тем самым опытный, но достаточно медлительный Флорес может перейти в центр, а по краям будут играть более резкие защитники, что существенно повысит качество подстраховки и снизит риск получить контратаку на свои ворота.

Но даже несмотря на проблемы в прессинге, уже в этом сезоне велика вероятность побороться за выход в еврокубки — в первую очередь за счет улучшения структуры и эффективности атак и стандартных положений. В Туле «Рубин» уже спас матч, который точно не перевернул бы еще в прошлом сезоне — против закрытого соперника они смогли организовать еще 3—4 опасных момента и заколотить два мяча. Возможно, к концу сезона это будет вопрос 1—2 очков, но с такой игрой вполне можно добраться до евротурнира.