КХЛ вновь стала интригующей и интересной? Поверьте, не все так однозначно

Почему 11-й сезон — еще не «эпоха Возрождения» КХЛ

Нет, тексты на главных страницах ведущих спортивных изданий страны о том, что КХЛ впервые после долгих лет стагнации и кризиса возвращается к своим истокам и вновь начинает дышать, конечно, жизнеутверждающи и позитивны. И надо сказать, не лишены смысла. Однако, как и в любом другом масштабном проекте, однозначного роста или возрождения быть не может. Успокоившиеся армейцы, неугомонная ФХР с ее нововведениями, ослабленный Запад и усилившийся Восток — спортивная редакция «Реального времени» объясняет, почему 11-й сезон — это еще не «эпоха Возрождения» Континентальной хоккейной лиги.



«Армейцы» действительно умерили аппетиты

Да, отечественная лига будто бы сбросила, наконец, путы, которыми связала ее московско-питерская армейская «братия» — она уже не так агрессивно вырывает с мясом куски из других команд, как было совсем недавно (порой целыми атакующими тройками). Даже наоборот — отпустили довольно приличные «активы» в команды отечественной лиги и в НХЛ.

Лидер атаки и ведущий игрок обороны главного «разорителя» отечественных команд, питерского СКА Илья Ковальчук и Вячеслав Войнов навострили лыжи за океан. Первый уже «всплыл» в Калифорнии в джерси «Королей», второй ждет разрешения от лиги (не нашей) на участие. Не факт, что дождется, но совершенно точно он уже покинул Петербург.

Более того — в это пока трудно поверить и, кажется, мы еще долго будем искать подвох, но, похоже, отпустив своих лидеров, СКА всерьез намеревается соблюдать потолок зарплат. Питерцы стали заключать довольно продолжительные четырехлетние контракты, а с действующими хоккеистами перезаключать их так, чтобы сумма получилась меньше, а контракт — долгосрочнее.

На новых же хоккеистов из команд КХЛ в Петербурге заявляют свои права уже не так нахально, как мы привыкли. На главное открытие прошлого сезона Виталия Кравцова все уже примеряли синее джерси с красной звездой, однако игрок каким-то образом остался в «Тракторе». Лучшего снайпера «Северстали» Дмитрия Кагарлицкого сватали либо в ЦСКА, либо в СКА, но никак не в проблемное «Динамо» из Москвы.

Лидер атаки и ведущий игрок обороны главного «разорителя» отечественных команд, питерского СКА Илья Ковальчук и Вячеслав Войнов (на фото) навострили лыжи за океан. Фото ska.ru



Столичные же армейцы кажутся ослабленными не столько из-за резко возникшего желания быть «хорошими мальчиками» на отечественном рынке, сколько из-за неоднозначного менеджмента, помноженного на смену приоритетов — с сиюминутного результата на льду на возвращение своего болельщика на трибуны.

Если второй вариант все-таки верен, то президент ЦСКА Игорь Есмантович начал, кажется, не совсем с того. Да, он оформил переезд команды из разваливающегося дворца на Ленинградском проспекте в современную «Арену Легенд», распорядился переименовать ее в «Арена ЦСКА», таким образом, просто подменив понятие «домашняя арена». Однако не прокатило. Фанатская среда армейцев взбунтовалась из-за соседства со «Спартаком», который тоже арендует этот дворец на домашние игры, и объявила бойкот.

Более того, Есмантович усугубил отношения с болельщиками тем, что в стремлении как-то разгрузить слишком распухший в прошлом межсезонье ростер (из которого можно было собрать полтора состава) отпустил именно тех хоккеистов, к которым у болельщиков ЦСКА было меньше всего вопросов. А именно Кирилла Петрова, который был лучшим в финале Кубка Гагарина против «Ак Барса», и довольно уважаемого поклонниками команды Романа Любимова (который, еще будучи в молодежной «Красной Армии», был капитаном и приводил ее к победе в Кубке Харламова).

Ссора нападающего Сергея Шумакова с клубом и главным тренером Игорем Никитиным получила продолжение буквально пару дней назад — хоккеист уже покинул клуб и мечтает об отъезде в НХЛ. В общем, какими бы ни были причины, теперь можно утверждать, что две команды «богачей» уже не являются той монструозной силой, какой были 2 года назад.

Многие связывают это с тем, что главная цель отечественного хоккея последних лет достигнута — олимпийское «золото» взято и теперь можно заняться и внутренней лигой, дабы понизить градус «ненависти» к сборной, накопившийся в регионах.

Ссора нападающего Сергея Шумакова с клубом и главным тренером Игорем Никитиным получила продолжение буквально пару дней назад — хоккеист уже покинул клуб и мечтает об отъезде в НХЛ. Фото ska.ru



КХЛ все равно в зоне турбулентности

Все это прекрасно, вот только лигу по-прежнему трясет. Во-первых, КХЛ так и не научилась держать баланс и иметь равные по силам конференции. Запад в 11-м сезоне заметно просел на фоне окрепшего Востока. И не только от того, что два его гранда ослабили хватку, но и потому, что помимо них в конференции интересных и действительно конкурентоспособных клубов практически не осталось. «Йокерит» да «Динамо», от которого еще неизвестно, чего ожидать.

«Локомотив» при нынешнем руководстве и со скандальной рокировкой Давида Деарнэ (который то приезжает как главный трансфер лета, то уезжает с приличной неустойкой в кармане) и Брэндона Козуна, вернувшегося по просьбе Квартальнова, выглядит откровенным посмешищем. А болельщики в Ярославле уже открытым текстом заявляют, что нынешний наставник у руля ни к чему хорошему команду не приведет, а его хоккей — тупиковый.

Нижегородское «Торпедо», которое «джокерам» из Финляндии до сих пор снится в страшных снах, теперь будет пылить на Востоке и больше не сможет остановить записных фаворитов в первых раундах плей-офф. Так что ни о какой интриге на Западе даже на фоне успокоенных СКА и ЦСКА речи не идет. Все равно те же команды займут свои первое и второе места в таблице и, скорее всего, опять сойдутся в финале конференции.

Во-вторых, ФХР все еще никак не может выпустить из своих щупалец, казалось бы, независимую КХЛ и навязывает ей все новые и новые порядки. На этот раз Владиславу Третьяку и его помощникам уже перед самым стартом чемпионата вдруг вздумалось вновь перекроить регламент и ввести правило начисления двух очков за победу вместо трех. Бездумное копирование НХЛ до добра отечественную лигу еще не доводило. Вспомните хотя бы драфт, который позже превратился в «ярмарку талантов».

Причем в России уже играли по двухочковой системе и не просто так от нее отказались. «Докэхаэльная» история российского хоккея наглядно продемонстрировала, как можно делить с соперником очки при необходимости (ведь 2 очка будут начисляться, даже если победа добыта в овертайме или в серии буллитов), а второй команде начислят очко, если она перетерпит основное время.

О таких масштабных изменениях необходимо извещать как минимум в межсезонье, а если по уму — то и вовсе по ходу сезона прошлого. Фото fhr.ru

Да и тренеры команд просто будут терпеть до серии послематчевых бросков, особо не стараясь лезть на чужие ворота в третьих периодах. Зачем рисковать, если можно осторожно покатать шайбу и обеспечить тем самым себе очко? Сегодня же каждая вторая команда при ничейном счете под конец игры пытается взвинтить темп, дабы дожать и вырвать все 3 очка вместо одного.

Ну и самый главный абсурд такого пересмотра регламента — это его сроки. О таких масштабных изменениях необходимо извещать как минимум в межсезонье, а если по уму — то и вовсе по ходу сезона прошлого.

А есть ли перекос на Восток?

Судите сами: до старта сезона на финал Кубка Гагарина претендуют «Ак Барс», «Автомобилист», «Авангард», «Металлург» и даже «Салават Юлаев» с его неоднозначным выбором тренера. Невероятно мощно выглядит в межсезонье и нижнекамский «Нефтехимик», который обязательно выбьет кого-то из списка вышеназванных в плей-офф. При этом нет никаких предпосылок для того, чтобы отдать фаворитский статус Востока какой-то из этих команд.

«Автомобилист» от года к году все сильнее и сильнее. На этот раз в Екатеринбурге отказались от скупки звезд прошлого и решили усиливать легионерский корпус. Выкупили мощнейших Найджела Доуса, Дэна Секстона и Стефана да Косту. С таким легионерским звеном можно и за кубком сходить разок-другой. Да и на этом УГМК, который нынче спонсирует клуб, останавливаться не готов. Завод всегда ставил высокие задачи перед командами, в которые вкладывался.

Магнитогорский «Металлург» со своими вернувшимися из-за океана бойцами Виктором Антипиным и Николаем Кулеминым, да еще и подкрепленный Романом Любимовым, составит прекрасную партию «автомобилистам» в уральском дерби. И согласитесь, за такой игрой будет приятно наблюдать даже стороннему хоккейному гурману.

«Авангард» в Балашихе будет тренировать обладатель «Джек Адамс Трофи» Боб Хартли. Фото facebook.com/hcavangardomsk

«Авангард»? Да, скандальный. Да, с ним все время происходят казусы (на этот раз омичи подарили всем главный «эпик» межсезонья — оказалось, что их домашняя арена разваливается и играть команде придется в Балашихе). Но зато какой состав и какие амбиции у «ястребов» при новом руководстве по главе с Максимом Сушинским!

Под его президентством «Ава» стала более медийной (чего стоит только интрига с оглашением имени нового тренера в прямом эфире «Матч ТВ»). Теперь «Авангард» в Балашихе будет тренировать обладатель «Джек Адамс Трофи» Боб Хартли. А состав усилили экс-рейнджером Давидом Деарнэ (тем самым), экс-армейцем Кириллом Петровым, экс-питерским армейцем Сергеем Широковым и абсолютно заново выстроили вратарскую линию, приобретя сразу трех новых голкиперов — Мурыгина, Кари Ряме и Игоря Бобкова из «Адмирала».

А что касается действующего чемпиона, то здесь и говорить не приходится, насколько мощным стал «Ак Барс» после долгой перестройки и сложностей с селекцией. Теперь это сложившаяся команда с новыми вливаниями и амбициями прикупить еще одного топ-защитника. Даже обновленное «Торпедо», переведенное на Восток, подкрепило конференцию, сделав ее средний уровень максимально плотным.

Как ни крути, а за Востоком в нынешнем сезоне наблюдать будет куда любопытнее, нежели за соседями с Запада. Интрига, плотность в таблице и множество принципиальных сражений здесь делают КХЛ хромой на левую (западную) ногу. А это как раз тот фактор, который не позволяет говорить об однозначной «эпохе Возрождения» в Континентальной лиге.