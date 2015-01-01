Страсти по Marriott
Сюжет 27 материалов
Конфликт вокруг казанского "Марриотта"
- Бизнес 24 окт, 14:32 7 Отель Marriott оказался востребован у постояльцев, но не интересен инвесторам? По словам конкурсного управляющего, дважды несостоявшиеся торги — лишь часть процедуры, а эксперты подтверждают, что пока цена на здание завышена
- Бизнес 27 февр, 14:00 Отель Marriott открылся под новым брендом
- 19 янв, 19:05 6 Новые хозяева откроют казанский «Марриотт» к 23 февраля? Несмотря на то, что прежний оператор — «СиУай Казань Отель Лизинг» — пытается всячески затормозить этот процесс в арбитраже
- 02 дек, 10:30 7 Страсти по Marriott: гостиницу под Казанским кремлем сдавали за 100 баксов? Новый арендатор от ВТБ назвал прибыль от работы отеля заниженной в 30 раз и опроверг «утку» о кувалдах
- 30 нояб, 18:01 16 Осада казанского Marriott под присмотром спецназа: бойцы в «спортивке» вытолкали приставов за дверь После долгой «игры в прятки» конкурсному управляющему дали сутки на добровольное исполнение решения Арбитражного суда РТ