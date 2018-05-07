На митинге в МВД Татарстана наградили ветеранов и бойца «Грома»

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Сегодня на территории МВД Татарстана стреляли холостыми в воздух, возлагали цветы и чествовали ветеранов ВОВ и отличившихся в мирное время сотрудников.

«Пока вечный огонь памяти горит не только на обелисках, но и в наших сердцах — мы сильные люди сильной страны», — заявил собравшимся глава министерства, генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин.

Министр сообщил, что в Книгу почета ведомства навеки занесено имя ветерана МВД, полковника внутренней службы Евгения Ильина. Свидетельство об этом было вручено его сыну. Почетную грамоту МВД республики получил полковник милиции, ветеран войны и министерства Габбас Ахметшин.

В свою очередь главный федеральный инспектор по РТ, генерал-майор полиции Ренат Тимерзянов вручил медали бойцу отряда «Гром», старшему оперуполномоченному Кириллу Рыбакову и начальнику правового отдела МВД республики Александру Чубарову. Первый получил награду «За отличие в охране общественного порядка», второй — «За заслуги перед Отечеством».

Далее Артем Хохорин отметил двух сотрудников управления угрозыска: майор полиции Ленар Ахметзянов получил медаль МВД России «За доблесть в службе», капитан Ильдар Кабиров — медаль «За боевое содружество».







В числе награжденных оказался и командир отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УВД Казани, майор полиции Сергей Тырышкин. Он был отмечен благодарностью президента РТ.

В торжествах приняли участие лицеисты кадетских классов, суворовцы, курсанты юридического института.