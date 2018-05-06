Скончался режиссёр Юрий Томошевский

Актер и режиссёр, заслуженный деятель искусств России Юрий Томошевский скончался 5 мая в результате несчастного случая. Ему был 61 год.

«5 мая 2018 года трагически погиб в результате несчастного случая актёр и режиссёр, заслуженный деятель искусств России Юрий Валентинович Томошевский», — говорится в сообщении на странице Романтического театра в «ВКонтакте».

Томошевский был одним из основателей театра «Приют комедианта», главным режиссером Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества, руководил созданным им Романтическим театром.