«Тренер» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных

Фильм «Тренер», режиссером которого стал известный актер Данила Козловский, вторую неделю возглавляет российский прокат по кассовым сборам. За прошедшие выходные лента собрала 148,5 млн рублей.



Общие кассовые сборы фильма за две недели составили более 571 млн рублей, передает портал kinobusiness. На втором месте анимационный фильм «Смешарики. Дежавю» — 88,6 млн рублей. Замыкает топ-3 еще одна новинка проката — триллер режиссера Джеффа Уодлоу «Правда или действие» со сборами в 65,6 млн рублей.

Российский фильм Кима Дружинина «Танки» разместился на четвертой строчке, собрав в прокате 37,6 млн рублей. На пятом месте американский триллер Джона Красински «Тихое место» со сборами 26,9 млн (общие сборы за три недели проката — 299,1 миллиона рублей).

Напомним, Данила Козловский, сыгравший в картине «Тренер» роль главного героя, дал большую пресс-конференцию для в Казани.

Источник: https://realnoevremya.ru/articles/96022-press-pokaz-filma-trener

