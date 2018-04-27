Джигарханян вышел из комы
Актер Армен Джигарханян после экстренной госпитализации в состоянии комы пришел в себя. Его состояние оценивается как стабильное, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
«Армен Борисович вышел из комы и находится сейчас в сознании, состояние артиста стабильное. Завтра его переведут в одну из лучших столичных клиник», — сказал источник, отметив, что диагноз Джигарханяна в настоящее время не установлен.
Ранее сообщалось, что известный актер перенес инфаркт и впал в кому. Сообщалось, что он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Справка
82-летний Джигарханян руководит Московским драматическим театром. Известен по ролям в фильмах «Здравствуй, это я!», «Новые приключения неуловимых», «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Место встречи изменить нельзя», «Тегеран-43», «Город Зеро», «Паспорт», «Цареубийца».
Народный артист СССР, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Почета Армении.
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