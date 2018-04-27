Джигарханян вышел из комы

Актер Армен Джигарханян после экстренной госпитализации в состоянии комы пришел в себя. Его состояние оценивается как стабильное, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

«Армен Борисович вышел из комы и находится сейчас в сознании, состояние артиста стабильное. Завтра его переведут в одну из лучших столичных клиник», — сказал источник, отметив, что диагноз Джигарханяна в настоящее время не установлен.

Ранее сообщалось, что известный актер перенес инфаркт и впал в кому. Сообщалось, что он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.