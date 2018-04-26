Минниханов в Анкаре возложил цветы к бюсту убитого российского посла Андрея Карлова

Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Анкару возложил цветы к бюсту бывшего Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Турции Андрея Карлова, убитого в 2016 году.



Как сообщает пресс-служба президента РТ, бюст Карлова был установлен на территории российского посольства в Турции в 2017 году. Автором скульптуры, отлитой из бронзы, выступил известный Николай Кузнецов-Муромский.

Посол Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был убит местными силами безопасности.