В Минприроды РФ потребовали от Татарстана поторопиться с выбором операторов по обращению с отходами

Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской направил главе Татарстана Рустаму Минниханову письмо с требованием ускорить выбор операторов по обращению с отходами.

Аналогичные телеграммы получат руководители Москвы, Северной Осетии, Пермского края, Калининградской, Псковской, Орловской, Костромской, Пензенской и Томской областей.



«Прошу ускорить начало конкурсной процедуры по выбору региональных операторов», — приводят в пресс-службе Минприроды письмо главы ведомства.

В телеграмме указывается, что с 2019 года Россия переходит на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Заключить соглашения с операторами по обращению с ТКО регионам надо до 1 мая.

В феврале этого года стало известно, что «дочка» Ростеха может стать оператором вывоза мусора в Татарстане и Подмосковье.