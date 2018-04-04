Исполнительный совет ОЗХО не поддержал предложение России по «делу Скрипалей»

Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) отверг резолюцию, подготовленную Россией, Ираном и Китаем по «делу Скрипалей».



«Нам, к сожалению, не удалось набрать две трети голосов — это квалифицированное большинство, — чтобы наша резолюция прошла. Против выступили, конечно, закоперщики всей этой истории — британцы и американцы, затем проголосовали скованные натовской и еэсовской дисциплиной члены НАТО и Евросоюза, а также некоторые американские союзники в Азии», — цитируют «Ведомости» постоянного представителя России при ОЗХО Александра Шульгина.

При этом 23 страны отказались «ассоциировать себя с западной точкой зрения» и проголосовали против или воздержались. Это более половины исполнительного совета ОЗХО.

Шульгин отметил, что Россия, Иран и Китай внесли выверенные, основанные на международном праве предложения, но не встретили понимания со стороны западных «партнеров».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя попросил председателя Совета безопасности ООН созвать открытое заседание.