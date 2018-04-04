Россия просит созвать заседание Совбеза ООН по делу Скрипаля 5 апреля

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя попросил председателя Совета безопасности ООН созвать открытое заседание.

Россия потребовала созвать в четверг открытое заседание Совета Безопасности ООН по «делу Скрипаля». Об этом заявил в среду на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Мы по указанию нашего правительства просим вас созвать завтра, во второй половине дня, в 15.00, открытое заседание Совета Безопасности ООН», — цитирует ТАСС постпреда.

Ранее на эту тему уже проводилось заседание по требованию Великобритании.

Напомним, результаты работы экспертов секретной британской лаборатории в Портон-Дауне не смогли установить страну происхождения вещества, которым отравили Скрипалей. Результаты работы лаборатории прокомментировал президент России Владимир Путин.