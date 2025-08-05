Магдеев распорядится построить памятник участникам СВО у Вечного огня, убрав трибуны

«Вообще трибуны у Вечного огня — это нонсенс. У Вечного огня надо не сидеть, а стоять, склонив голову», — сказал мэр

Фото: предоставлено пресс-службой АИР

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев анонсировал установку памятника участникам СВО на территории мемориального комплекса «Родина-мать». Инициатива принадлежит Городскому совету участников и ветеранов СВО.

— Я думаю, это время наступило. Это было предложение Городского совета участников и ветеранов СВО. Обратился председатель к нам [Шамиль Аюпов], — заявил Наиль Магдеев.

По словам мэра, памятник будет расположен на месте зрительских трибун, находящихся напротив памятника «Родина-мать».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— [Памятник] будет находиться, если смотреть на памятник, там, где зрительские трибуны. Вообще трибуны у Вечного огня — это нонсенс. У Вечного огня надо не сидеть, а стоять, склонив голову. Эта мысль давно у меня витала, — отметил Магдеев.

Мэр подчеркнул, что трибуны могут использоваться лишь в качестве временной меры во время празднования Дня Победы 9 мая.

Рената Валеева