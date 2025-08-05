На Солнце зафиксирована очередная вспышка класса M, уже четвертая в августе
Ранее ученые прогнозировали повышенные риски крупных вспышек на первые выходные августа
На Солнце во вторник была зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности (M), ставшая уже четвертой в августе. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.
— 5 августа в 05:12 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4168 (N04E03) зарегистрирована вспышка M1.2 продолжительностью 30 минут, — говорится в сообщении института.
Ранее ученые прогнозировали повышенные риски крупных вспышек на первые выходные августа.
Накануне на Солнце была зарегистрирована вторая сильная вспышка уровня M2.1 за последние сутки.
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