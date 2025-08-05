На Солнце зафиксирована очередная вспышка класса M, уже четвертая в августе

Ранее ученые прогнозировали повышенные риски крупных вспышек на первые выходные августа

Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

На Солнце во вторник была зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности (M), ставшая уже четвертой в августе. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

— 5 августа в 05:12 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4168 (N04E03) зарегистрирована вспышка M1.2 продолжительностью 30 минут, — говорится в сообщении института.

Ранее ученые прогнозировали повышенные риски крупных вспышек на первые выходные августа.

Накануне на Солнце была зарегистрирована вторая сильная вспышка уровня M2.1 за последние сутки.



Рената Валеева