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На Солнце зафиксирована очередная вспышка класса M, уже четвертая в августе

09:15, 05.08.2025

Ранее ученые прогнозировали повышенные риски крупных вспышек на первые выходные августа

На Солнце зафиксирована очередная вспышка класса M, уже четвертая в августе
Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

На Солнце во вторник была зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности (M), ставшая уже четвертой в августе. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

— 5 августа в 05:12 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4168 (N04E03) зарегистрирована вспышка M1.2 продолжительностью 30 минут, — говорится в сообщении института.

взято из телеграм-канала лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН

Ранее ученые прогнозировали повышенные риски крупных вспышек на первые выходные августа.

Накануне на Солнце была зарегистрирована вторая сильная вспышка уровня M2.1 за последние сутки.

Рената Валеева

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