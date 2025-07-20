В Индонезии загорелся паром с 280 людьми на борту

Информации о пострадавших и возможных жертвах пока нет

Пассажирский паром с 280 людьми загорелся у берегов Индонезии. Об этом сообщают «Известия».

После того, как с нижних палуб начал валить черный дым, пассажиры в панике начали прыгать за борт, чтобы спастись.

Видео очевидцев происшествия попали в соцсеть.

Информации о пострадавших и возможных жертвах пока нет.

Дарья Сайфиева