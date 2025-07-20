В Индонезии загорелся паром с 280 людьми на борту
Информации о пострадавших и возможных жертвах пока нет
Пассажирский паром с 280 людьми загорелся у берегов Индонезии. Об этом сообщают «Известия».
После того, как с нижних палуб начал валить черный дым, пассажиры в панике начали прыгать за борт, чтобы спастись.
Видео очевидцев происшествия попали в соцсеть.
Информации о пострадавших и возможных жертвах пока нет.
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