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В Индонезии загорелся паром с 280 людьми на борту

15:30, 20.07.2025

Информации о пострадавших и возможных жертвах пока нет

Пассажирский паром с 280 людьми загорелся у берегов Индонезии. Об этом сообщают «Известия».

После того, как с нижних палуб начал валить черный дым, пассажиры в панике начали прыгать за борт, чтобы спастись.

Видео очевидцев происшествия попали в соцсеть.

Информации о пострадавших и возможных жертвах пока нет.

Дарья Сайфиева

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