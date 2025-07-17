В выходные татарстанцев ждет сухая и умеренно теплая погода, воздух прогреется до +28

Фото: Артем Дергунов

На территории Татарстана установилась сухая и умеренно теплая погода благодаря полю повышенного атмосферного давления и северо-восточным воздушным потокам. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Вчера днем воздух в республике прогрелся до +26 градусов, в ночные часы столбики термометров в условиях малооблачной погоды опустились до +14. Сегодня днем максимальные температуры составят от +22 до +27.

В ближайшие дни погода в Татарстане будет формироваться под влиянием смещающегося с севера антициклона. Осадки не прогнозируются. Температурный фон в ночные часы ожидается пониженным, днем прогнозируется умеренно теплая погода.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Прогноз погоды на ближайшие дни:

18 июля: ночью от +9 до +14, днем ожидается до +26.

19 июля: ночью температуры понизятся до +11, днем воздух прогреется до +25.

20 июля: ночью прогнозируется от +7 до +12. Днем воздушные потоки поменяются на южные, воздух начнет быстро прогреваться и температуры повысятся до +28.

Предварительный прогноз на начало следующей недели (21—22 июля):

Республика окажется под влиянием передней части западного циклона. Ожидается дальнейший прогрев воздушной массы — до +31. Местами, преимущественно в западных районах, пройдут кратковременные дожди с грозами.

Рената Валеева