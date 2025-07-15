Скоростные «Метеоры» начнут курсировать между Пермью и Казанью с 17 июля

Фото: Артем Дергунов

С 17 июля между Пермью и Казанью начнет курсировать скоростное судно на подводных крыльях «Метеор». Новый речной маршрут является частью более крупной линии Нижний Новгород — Пермь, о чем сообщил в своем телеграм-канале председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Запуск «Метеора» предоставит пассажирам уникальную возможность насладиться живописными видами берегов Волги и Камы, познакомиться с достопримечательностями Пермского края, а также увидеть работу Нижнекамского и Чайковского шлюзов.

— Все это без пробок и усталости за рулем, — подчеркнул он, описывая преимущества нового вида транспорта.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первый рейс по новому маршруту, предусматривающий остановку в Чайковском, состоится уже в ближайшую среду, 17 июля. Обратно из Перми судно отправится в пятницу, 19 июля, в 10:00.

С начала июня между Казанью и Чебоксарами начали курсировать скоростные речные суда «Валдай».



Рената Валеева