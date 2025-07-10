Госдума одобрила законопроект о раскрытии данных об археологических объектах

Фото: Екатерина Петрова

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается снять действующий запрет на публикацию сведений о местоположении объектов археологического наследия. Об этом пишет РИА «Новости».

В настоящее время информация о точном расположении объектов археологического наследия, таких как курганы, стоянки, древние захоронения и поселения, является закрытой. Несмотря на то, что данные о границах и координатах этих объектов вносятся в Единый государственный реестр недвижимости и градостроительные документы, их недоступность для широкой общественности создает серьезные риски. Эти объекты крайне уязвимы, их невозможно восстановить после повреждения.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

По действующему законодательству, запрет на публикацию сведений о границах и координатах археологических памятников приводит к парадоксальной ситуации. Застройщики и собственники земельных участков зачастую по незнанию нарушают целостность таких объектов. Анализ данных, представленных региональными органами охраны объектов культурного наследия 69 субъектов России, показал, что 87% случаев повреждений памятников археологии связаны именно с хозяйственной деятельностью, а не с незаконными раскопками.

Предлагаемое раскрытие сведений об археологических объектах позволит своевременно узнавать о наличии таких памятников до начала любых строительных или земельных работ, а также перед покупкой участков.

В Асуане, на юге Египта, международная археологическая миссия обнаружила хорошо сохранившиеся гробницы времен династии Птолемеев и Римского периода.

Рената Валеева