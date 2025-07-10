В Набережных Челнах на пешеходном переходе погиб велосипедист
Сегодня в Набережных Челнах произошло трагическое ДТП: 35-летний водитель Hyundai сбил 67-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, не слезая с велосипеда. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Татарстана.
- Велосипедист скончался на месте происшествия. Обстоятельства инцидента сейчас выясняются.
Госавтоинспекция МВД по Татарстану напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.
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