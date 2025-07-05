Российская ПВО уничтожила 94 украинских БПЛА в течение ночи над 16 регионами
Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи, с 23:00 мск 4 июля до 7:00 мск 5 июля, перехватили и уничтожили 94 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями 16 регионов России. Об этом сообщает Министерство обороны.
Наибольшее количество БПЛА было сбито над:
- Воронежской областью — 34
- Брянской областью — 11
- Белгородской и Саратовской областями — по девять
- Новгородской областью — восемь
- Курской областью — шесть
- Ленинградской и Орловской областями — по три
- Ростовской, Смоленской, Рязанской областями и Республикой Чувашия — по два
- Московским регионом, Пензенской и Тульской областями — по одному
Жилые дома в Энгельсе и Саратове получили повреждения в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
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