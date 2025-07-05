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Российская ПВО уничтожила 94 украинских БПЛА в течение ночи над 16 регионами

09:46, 05.07.2025

Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи, с 23:00 мск 4 июля до 7:00 мск 5 июля, перехватили и уничтожили 94 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями 16 регионов России. Об этом сообщает Министерство обороны.

Наибольшее количество БПЛА было сбито над:

  • Воронежской областью — 34
  • Брянской областью — 11
  • Белгородской и Саратовской областями — по девять
  • Новгородской областью — восемь
  • Курской областью — шесть
  • Ленинградской и Орловской областями — по три
  • Ростовской, Смоленской, Рязанской областями и Республикой Чувашия — по два
  • Московским регионом, Пензенской и Тульской областями — по одному

Жилые дома в Энгельсе и Саратове получили повреждения в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Рената Валеева

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