Российская ПВО уничтожила 94 украинских БПЛА в течение ночи над 16 регионами

Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи, с 23:00 мск 4 июля до 7:00 мск 5 июля, перехватили и уничтожили 94 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями 16 регионов России. Об этом сообщает Министерство обороны.

Наибольшее количество БПЛА было сбито над:

Воронежской областью — 34

Брянской областью — 11

Белгородской и Саратовской областями — по девять

Новгородской областью — восемь

Курской областью — шесть

Ленинградской и Орловской областями — по три

Ростовской, Смоленской, Рязанской областями и Республикой Чувашия — по два

Московским регионом, Пензенской и Тульской областями — по одному

Жилые дома в Энгельсе и Саратове получили повреждения в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Рената Валеева