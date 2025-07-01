Американское издательство, которое выстраивало продажи в TikTok, прекратило работу через год после запуска

Книжное издательство 8th Note Press, которое принадлежало компании ByteDance, объявило о закрытии

Книжное издательство 8th Note Press, которое принадлежало компании ByteDance, объявило о закрытии. Об этом сообщила газета The New York Times. В конце мая 2025 года авторам и литературным агентам начали поступать уведомления о прекращении деятельности и возврате всех прав на опубликованные книги. Цифровые версии книг начали удалять с платформ, а печатные — выводить из обращения.

8th Note Press начал работу летом 2023 года. Его запуск сопровождался активным интересом со стороны авторов, так как издательство создавала компания ByteDance — владелец TikTok. Ожидалось, что платформа поможет превращать книги в бестселлеры через маркетинговые кампании, основанные на трендах и алгоритмах TikTok.

За первый год 8th Note заключило контракты более чем на 30 книг. Планировалось выпускать от 10 до 15 новых книг в год, с упором на романы, фэнтези и литературу для подростков. Осенью 2023 года было объявлено о партнерстве с независимым издательством Zando, которое должно было распространять бумажные версии книг через книжные магазины.

Несмотря на вложенные ресурсы, проект не привел к созданию ни одного заметного хита. Авторы и агенты жалуются, что продвижение книг было минимальным, а обещанные маркетинговые инструменты так и не заработали. Некоторые заявили, что издания публиковались без должной поддержки, а часть книг была снята с продажи спустя несколько месяцев после релиза.

По словам экспертов, резкое закрытие стало неожиданностью. Обычно при сворачивании импринтов книги и авторов переводят в другие отделы издательства, а не исключают из оборота. В случае с 8th Note книги исчезают с рынка, что затрудняет их повторную продажу другим издателям.

Представители ByteDance и 8th Note Press не прокомментировали ситуацию. Также от комментариев отказалась компания Zando.

Агенты сообщают, что авторам не предоставили информацию о продажах и роялти, а часть запланированных публикаций осталась без редакторов. Один из романов, выпущенных в феврале 2025 года, был снят с цифровых платформ уже через несколько месяцев. Теперь авторам предстоит искать новых издателей и пытаться вернуть свои книги в оборот.

Закрытие 8th Note совпало с неопределенной ситуацией вокруг TikTok в США. Власти продолжают требовать от ByteDance продать платформу американскому инвестору. В конце мая президент США вновь продлил срок, отведенный компании на сделку. На фоне давления и нестабильности ByteDance отказалась от книжного направления и свернула проект, просуществовавший менее двух лет.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова