В Татарстане утвердили новые курорты для оздоровления
В Татарстане утвердили список лечебно-оздоровительных курортов, который теперь включает шесть мест. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
В перечень вошли курорты:
- «Крутушка»;
- «Васильевский»;
- «Бакирово»;
- «Жемчужина»;
- «Ижевские минеральные воды»;
- Тарханское месторождение минеральных подземных вод.
Это распоряжение вступит в силу с 1 июля 2025 года. Лечебно-оздоровительные местности могут делиться на курорты федерального и регионального значения, и новые курорты будут находиться под управлением Татарстана.
Напомним, что санатории Татарстана стали привлекательнее для туристов в начале 2025 года. За период с января по апрель республику посетило 52 тысячи человек, желающих пройти оздоровительные процедуры. Это на 3% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В то время как общее число отдыхающих в санаториях России за тот же период снизилось на 1,1% и составило 1,95 млн человек.
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