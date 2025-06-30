В Татарстане утвердили новые курорты для оздоровления

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В Татарстане утвердили список лечебно-оздоровительных курортов, который теперь включает шесть мест. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

В перечень вошли курорты:

«Крутушка»;

«Васильевский»;

«Бакирово»;

«Жемчужина»;

«Ижевские минеральные воды»;

Тарханское месторождение минеральных подземных вод.

Это распоряжение вступит в силу с 1 июля 2025 года. Лечебно-оздоровительные местности могут делиться на курорты федерального и регионального значения, и новые курорты будут находиться под управлением Татарстана.

Напомним, что санатории Татарстана стали привлекательнее для туристов в начале 2025 года. За период с января по апрель республику посетило 52 тысячи человек, желающих пройти оздоровительные процедуры. Это на 3% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В то время как общее число отдыхающих в санаториях России за тот же период снизилось на 1,1% и составило 1,95 млн человек.



Анастасия Фартыгина