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Во Вьетнаме поручили ускорить переговоры с Россией о создании АЭС

12:59, 26.06.2025
Во Вьетнаме поручили ускорить переговоры с Россией о создании АЭС
Фото: взято с сайта commons.m.wikimedia.org/rusticus80

Правительство Вьетнама дало поручение ускорить переговоры с Российской Федерацией по вопросу подписания межправительственного соглашения о строительстве первой в стране атомной электростанции. Как сообщает вьетнамская газета Thanh Niên, документ планируется подписать уже в августе 2025 года.

Соответствующее поручение было адресовано Министерству промышленности и торговли Вьетнама. Ведомство должно завершить переговорный процесс с российской стороной до июля 2025 года, чтобы обеспечить возможность подписания соглашения уже в следующем месяце. АЭС станет первой атомной электростанцией в Социалистической Республике Вьетнам.

О намерениях России и Вьетнама подписать соглашение о строительстве АЭС стало известно в начале мая 2025 года.

Рената Валеева

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