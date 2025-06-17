Прокуратура добилась возвращения федералам земли с водоемом под Лениногорском

Фото: Динар Фатыхов

Лениногорская городская прокуратура добилась в судебном порядке признания незаконным нахождения в собственности физлица земельного участка с водоемом, расположенного вблизи Лениногорска и имеющего гидравлическую связь с рекой Камышлой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что из-за установленного забора граждане были неправомерно лишены свободного доступа к водоему, который, согласно законодательству, может находиться только в федеральной собственности.

Для устранения выявленных нарушений Лениногорская городская прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением, в котором потребовала прекратить право собственности на указанный земельный участок, а также демонтировать возведенный забор и пирс, ограничивающие свободный доступ населения к воде.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

Нижнекамская городская прокуратура завершила проверку законности предоставления земельных участков на территории Нижнекамского района.

Рената Валеева