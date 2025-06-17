Сегодня в Татарстане местами ожидается гроза и до +24 градусов

Локально прогнозируется град

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Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза, локально град, сообщает Гидрометцентр республики.



Ветер северный, северо-восточный 5—10 м/с, местами с порывами до 12 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15—18 м/с. В отдельных районах утром возможен туман.

Реальное время / realnoevremya.ru

Утром температура составит порядка +11 градусов и выше, на западе от +12 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +19 до +24 градусов, в Казани — от +19 до +21 градуса.

Неустойчивая погода с дождями и грозами сохранится в Татарстане до конца недели из-за обширного малоподвижного циклона.

Зульфат Шафигуллин