СФР перечислит пенсии досрочно перед празднованием Дня России

Фото: Владимир Васильев

В связи с празднованием Дня России некоторые граждане получат пенсии досрочно.

Как сообщил Социальный фонд России (СФР) в своем телеграм-канале, если дата выплаты пенсии попадает на нерабочие дни с 12 по 15 июня, то средства будут перечислены получателям заранее. Это касается всех видов пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности.

По словам СФР, досрочные выплаты поступят автоматически, подавать заявление не нужно. Сроки доставки зависят от графика работы банков и почты. Получить более подробную информацию о выплатах в период июньских праздников можно в отделениях банков и Почты России.

