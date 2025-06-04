Губернатор Нижегородской области призвал запретить вейпы

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вновь высказался о проблеме вейпов. Глава региона присоединился к сторонникам запрета электронных сигарет, чтобы защитить здоровье нации.

«Мы все говорим о демографии, о здоровье нации. А прямо сейчас даже в школах дети массово травят себя электронными курительными устройствами. Тотально! К сожалению, это реальность. Раньше даже обычные сигареты не были распространены так массово, тем более среди подростков и молодежи! От яркого гаджета сильнейшее привыкание: и психологическое, и физиологическое», — заявил губернатор.

Никитин считает, что продавать вейпы выгодно иностранным производителям, которые «торгуют детским здоровьем и прикрывают свой товар красивой оберткой». Он также критикует тех, кто считает, что любые запреты бессмысленны и дети все равно достанут вейпы, если захотят.

Глава региона обратился к депутатам, правительству и другим губернаторам с просьбой поддержать запрет вейпов. В частности, такими полномочиями Никитин просит наделить регионы.



