Продажи книг о родительстве выросли в России на 50%

Больше всего выросли продажи книг о развитии и воспитании — на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года

Фото: Динар Фатыхов

С начала 2025 года в России растет интерес к книгам о родительстве. Объединенная сеть «Читай-город — Буквоед» проанализировала продажи за январь — май и зафиксировала увеличение спроса во всех основных категориях: от беременности до психического здоровья детей. Больше всего выросли продажи книг о развитии и воспитании — на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Годом ранее рост составлял 38%.

Категория книг о беременности показывает устойчивый рост третий год подряд. С января по май 2023–2024 года продажи увеличились на 6%, а в 2024–2025 — уже на 20%. Покупатели чаще выбирают практические пособия и личные истории.

Топ-5 книг о беременности за 2025 год:

Татьяна Аптулаева — Девять месяцев вместе. Важнейшая книга будущей мамы;

Ольга Белоконь — Я беременна: что делать;

М. Корнатт — С любовью мама. Секреты спокойной беременности и материнства без эмоционального выгорания;

Ирина Чеснова — Я скоро мама;

Нино Пипия, Анастасия Сафина — Легкие роды. Все, что нужно знать будущей маме о беременности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сегмент книг про уход за новорожденными и первый год жизни также набирает популярность. С января по май 2023–2024 года продажи выросли на 2%, за тот же период 2024–2025 — уже на 16%. В списке лидеров — инструкции и пошаговые рекомендации.

Топ-5 книг по уходу за новорожденными и первый год жизни:

Татьяна Аптулаева — Первый год вместе. Важнейшая книга начинающей мамы;

Владислав Ченчак — Лялька под ключ. Инструкция по применению к новорожденному;

Дарья Копьева — Ребенок с первых дней. Самая удобная шпаргалка для родителей;

Симона Кейв — Ваш малыш, неделя за неделей. От рождения до 6 месяцев;

Татьяна Молчанова — Наш первый месяц. Пошаговые инструкции.

Книги для отцов продемонстрировали самый резкий рост — +59% за год. По данным сети, папы чаще интересуются руководствами в комикс-стиле или с наглядными иллюстрациями. Бестселлер — книга Тодда Майкла Детуайлера «Пападос. Иллюстрированный гайд для начинающих отцов».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Продажи книг о психическом здоровье детей выросли на 21%. Эксперты считают, что родители все чаще ищут помощь в вопросах эмоционального благополучия и адаптации ребенка. При этом именно категория развития и воспитания показывает самые высокие показатели — прирост за год составил 50%.

Топ-5 книг о развитии и воспитании детей:

Ольга Клочкова, Галина Лупандина-Болотова — Не сидит, не ползет. Что делать?;

Галина Лупандина-Болотова — Сидеть, ползать, ходить. Как помочь ребенку сделать первый шаг?;

Елена Тимощенко — 500 ответов нейропсихолога. Как заставить мозг работать;

Мария Гербутова — Мама, я пошел. Энциклопедия двигательного развития;

Ирина Чеснова — Я мама умного малыша.

По словам экспертов, рост интереса к родительской литературе связан с желанием быть вовлеченными в развитие ребенка и получать готовые, проверенные советы. Читатели отдают предпочтение простым и понятным книгам, которые дают конкретные инструкции.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова