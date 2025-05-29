На улице Лечебной в Казани ограничат движение из-за ремонта тепловода
С 23.00 31 мая до 5.00 1 июня будет перекрыто движение транспорта по улице Лечебной на участке пересечения с улицей Побежимова.
Ограничение вводится в связи с ремонтными работами тепловода.
Об этом сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.
Напомним, что в Алексеевском районе Татарстана начался капитальный ремонт моста через реку Вялюлькину на автомобильной дороге Муслюмкино — Билярск. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
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