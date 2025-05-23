Минфин анонсировал создание детского продукта в рамках программы долгосрочных сбережений

В России разрабатывают новый финансовый продукт для детей в рамках программы долгосрочных сбережений, сообщает RT со ссылкой на начальника отдела регулирования негосударственных пенсионных фондов Минфина Наталию Каменскую.

Продукт позволит получать отдельное софинансирование от государства на накопления в пользу детей.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В настоящее время родители могут открывать несколько договоров, включая счета для детей, но софинансирование распространяется только на один из них.

Запуск нового продукта запланирован на 2025 год.

Напомним, что Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволяет гражданам с 1 октября текущего года заключать договор долгосрочных сбережений (ДДС) через «Госуслуги».

Матвей Гавриков