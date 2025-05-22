В Альметьевске усилят безопасность на последнем звонке

. Фото: Максим Платонов

В Альметьевске, 24 мая, в связи с праздником «Последний звонок» усилят меры безопасности. Руководитель исполкома Гюзель Хабутдинова отдала соответствующее распоряжение. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Все школы города будут тщательно проверены кинологами для выявления подозрительных предметов. В день праздника охрану правопорядка обеспечат сотрудники МВД и Отряды общественного правопорядка. Маршруты патрулей ППС и ДПС будут скорректированы с учетом мест проведения мероприятий.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также в школах введут усиленный досмотровой режим, а с учащимися проведут беседы о бдительности. Контроль доступа на территорию школ будет строгим: родители смогут попасть на праздник только по предварительной заявке и с документами, удостоверяющими личность.

Напомним, что общегородской последний звонок в Казани пройдет 24 мая в Ледовом дворце спорта «Татнефть Арена». На него ожидаются более 8 тыс. выпускников из 200 школ, сообщила на «деловом понедельнике» в мэрии председатель Комитета по делам детей и молодежи города Алия Загидуллина.



Анастасия Фартыгина