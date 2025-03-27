В России предложили продавать самогонные аппараты по паспорту

Фото: Реальное время

Росалкогольтабакконтроль выступил с предложением ужесточить контроль за рынком самогонных аппаратов. Руководитель ведомства Игорь Алешин заявил, что аппараты для домашнего самогоноварения необходимо продавать по паспорту и ввести обязательную сертификацию их безопасности.



— Можно рассмотреть возможность продавать самогонные аппараты по паспорту, ввести сертификацию их безопасности, — сказал он в интервью «Российской газете».

Помимо этого, глава Росалкогольтабакконтроля предложил обязать владельцев уже имеющихся аппаратов зарегистрировать их в течение определенного срока. Также, по его мнению, следует запретить продажу самогонных аппаратов несовершеннолетним и ввести символическую пошлину для владельцев устройств повышенной мощности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Алешин напомнил, что домашнее самогоноварение в России не запрещено, однако продажа изготовленной продукции является незаконной.

Напомним, в феврале президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому региональные власти имеют право запрещать на территории своих регионов розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитков в так называемых наливайках.

Рената Валеева