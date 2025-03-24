В Татарстане возбудили дело о смерти мужчины после драки

Фото: Максим Платонов

В Татарстане возбуждено уголовное дело после того, как в результате конфликта между двумя мужчинами один из них погиб. Инцидент произошел 22 марта 2025 года в квартире на улице Султанганиева в Азнакаево. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России по Татарстану.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным следствия, во время распития спиртных напитков между 45-летним мужчиной и его оппонентом возникла ссора. В ходе конфликта подозреваемый нанес своему сопернику не менее двух ударов кулаками в лицо, грудь и живот. После этого он вытолкал потерпевшего в подъезд, где тот скончался от полученных травм.

Подозреваемый был задержан и полностью признал свою вину. В настоящее время следственные действия продолжаются, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

Анастасия Фартыгина