В Казани полиция провела проверку после массовой драки между студентами и охраной

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Полиция Казани начала проверку после массовой драки, произошедшей в одном из дворов города, в результате которой были задержаны одиннадцать человек. Конфликт, как выяснили правоохранительные органы, возник между студентами и сотрудниками частного охранного предприятия.

По информации пресс-службы Управления МВД России по Казани, в отдел полиции «Московский» поступило сообщение о назревающем конфликте. Прибывшие на место полицейские задержали участников драки и доставили их в отделение для выяснения всех обстоятельств.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Согласно предварительным данным, инцидент произошел во дворе на улице Чистопольской. Ночью в соцсетях появилось видео с происшествием, что привлекло внимание общественности. В настоящее время сотрудники полиции работают над выяснением всех деталей конфликта, и по итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

