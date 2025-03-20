В Казани транспортные полицейские поймали зацеперов-школьников

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В Казани транспортные полицейские задержали двух 13-летних школьников, которые катались на электропоезде, цепляясь за него. Инцидент произошел на станции «Метро Аметьево», а видео с их «развлечением» появилось в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Подростки, жители деревни Куюки Пестречинского района, рассказали, что узнали о таком способе развлечения из интернета и решили повторить трюк. Они не осознавали, насколько опасны их действия.

Полицейские провели беседы с мальчиками и их родителями, объяснив правила безопасного поведения на железной дороге. Родители были привлечены к административной ответственности за недостаточный контроль над детьми.