На Солнце зафиксирована сильная вспышка

Фото: Динар Фатыхов

В Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») сообщили ТАСС о регистрации на Солнце во вторник вспышки класса М — предпоследнего по мощности. Это первая мощная вспышка, зафиксированная после 5 марта.

— 11 марта в 15:04 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.1 (N05W46) продолжительностью 3 минуты, — заявили в институте.

Однако, как уточняется в сообщении лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, опубликованном на сайте, данная вспышка не сопровождалась выбросом солнечной плазмы.

— А место ее формирования (вблизи края солнечного диска) исключает влияние на Землю, — говорится в сообщении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения в 10 нВт на 1 кв. м на орбите Земли, а с каждой последующей буквой мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.

Рената Валеева