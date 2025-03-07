9 марта в Казани введут ограничения парковки и движения автомобилей по ряду улиц

Фото: Динар Фатыхов

Госавтоинспекция Казани сообщила о временных ограничениях движения, которые будут действовать в городе 9 марта с 18.30 до 22.30. Ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения, согласно постановлению мэрии Казани.

Будут ограничены парковка и движение транспортных средств на следующих участках:

по улице Чистопольской от улицы Бичурина до проспекта Ямашева;

по проспекту Ямашева от улицы Адоратского до Сибирского тракта;

по дороге-дублеру улицы Гаврилова от улицы Чуйкова до проспекта Ямашева;

по улице Академика Арбузова от улицы Журналистов до проспекта Ямашева.

Инна Серова / realnoevremya.ru

Госавтоинспекция Казани обращается к участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными, заранее планировать свой маршрут с учетом вводимых ограничений и строго соблюдать требования дорожных знаков и сигналов светофоров.

Рената Валеева