9 марта в Казани введут ограничения парковки и движения автомобилей по ряду улиц
Госавтоинспекция Казани сообщила о временных ограничениях движения, которые будут действовать в городе 9 марта с 18.30 до 22.30. Ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения, согласно постановлению мэрии Казани.
Будут ограничены парковка и движение транспортных средств на следующих участках:
- по улице Чистопольской от улицы Бичурина до проспекта Ямашева;
- по проспекту Ямашева от улицы Адоратского до Сибирского тракта;
- по дороге-дублеру улицы Гаврилова от улицы Чуйкова до проспекта Ямашева;
- по улице Академика Арбузова от улицы Журналистов до проспекта Ямашева.
Госавтоинспекция Казани обращается к участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными, заранее планировать свой маршрут с учетом вводимых ограничений и строго соблюдать требования дорожных знаков и сигналов светофоров.
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