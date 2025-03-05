Челнинской БСМП присвоят имя известного кардиохирурга Рената Акчурина
Больнице скорой медицинской помощи (БСМП) в Набережных Челнах присвоят имя академика РАН, доктора наук, профессора, известного кардиохирурга Рената Акчурина. Соответствующее постановление кабмина Татарстана поступило на антикоррупционную экспертизу.
Предложение поступило от Минздрава Татарстана с целью увековечения памяти академика.
Напомним, Ренат Акчурин умер 6 октября 2024 года. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, сообщило полпредство Татарстана в Москве.
— Ренат Сулейманович десятки лет поддерживал тесные рабочие связи с Татарстаном. С 2011 года, со дня основания, возглавлял Клуб врачей при полпредстве Татарстана, — говорится в сообщении.
В ноябре 1996 года Акчурин выполнил операцию коронарного шунтирования сердца первому президенту России Борису Ельцину.
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