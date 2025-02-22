В Татарстане выявлено три случая метапневмовируса у детей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане выявлено три случая заболевания метапневмовирусом у детей. Об этом сообщил главный инфекционист Министерства здравоохранения Республики Татарстан Халит Хаертынов.

По его словам, Татарстан не входит в число регионов, где идет всплеск заболевания метапневмовирусной инфекцией.

— Из 642 проб поставленных на данную инфекцию, только в трёх пробах были положительные результаты. То есть на сегодняшний день выявлено 3 случая метапневмовирусной инфекции у детей, — приводит слова Хаертынова ГТРК «Татарстан».

Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Симптомы метапневмовируса сопоставимы с обычным ОРВИ, у заболевших появляется кашель, насморк и боль в горле. При этом данная инфекция может вызвать поражение легочных тканей, привести к пневмонии. Вирус распространяется воздушно-капельным путем и особо опасен для детей.

В Татарстане по итогам 2024 года зафиксировали 226 случаев метапневмовируса.

Зульфат Шафигуллин