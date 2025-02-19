Исследование: казанцы все чаще отказываются от работы в отпуске

Фото: Мария Зверева

По результатам масштабного исследования «Авито Работы», почти половина жителей Казани (43%) за последние три года полностью отказывались от работы во время отпуска. По словам экспертов, современные работники все больше ценят свое личное время и стремятся к гармоничному сочетанию работы и отдыха.

Интересно, что в сравнении с аналогичным исследованием 2024 года доля казанцев, работающих в отпуске, сократилась — тогда этот показатель составлял 44%. Эксперты отмечают положительную тенденцию к более четкому разделению рабочего времени и личной жизни среди населения.

Лидерами по полному отказу от работы в отпуске стали:

сотрудники клининговых компаний и бытовых услуг (55%);

работники общепита (44%);

административные работники (43%).

На противоположном конце шкалы оказались представители следующих сфер:

архитектура и дизайн (67% продолжают работать в отпуске);

гостиничный бизнес и туризм (60%);

фитнес и бьюти-индустрия (59%).

При этом 57% казанцев все же остаются на связи и отвечают на рабочие сообщения, если их коллеги обращаются с вопросами. Однако только 12% респондентов регулярно беспокоят своих коллег по работе во время их отпуска.

Отдельно стоит отметить, что 23% опрошенных с пониманием относятся к необходимости иногда подключаться к рабочим вопросам даже во время отдыха. Особенно часто такую готовность демонстрируют мужчины (27%) и представители консалтинговой сферы (49%).

Ранее эксперты рассказали, что лучше всего искать работу весной и осенью. В эти сезоны компании готовы наиболее активно пополнять свои команды.

Матвей Гавриков