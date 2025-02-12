В России количество зарегистрированных гражданских дронов достигло 119 тысяч

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По данным Росавиации, число учтенных беспилотных гражданских воздушных судов (БВС) в России значительно возросло. В 2024 году количество дронов с максимальной взлетной массой от 0,15 до 30 кг увеличилось на 25%, по сравнению с предыдущим годом, достигнув отметки 116,7 тысяч.

На 31 декабря 2024 года в базе данных Росавиации было зарегистрировано 116 тыс. БВС, из которых 81 тыс. принадлежит физическим лицам, а 35 тыс. — юридическим. В 2023 году в базе насчитывалось всего 93 тыс. беспилотников, что подтверждает динамичный рост интереса к использованию дронов в различных сферах.

С начала 2025 года количество дронов в стране превысило 119 тысяч. Для владельцев беспилотников важно помнить, что аппараты весом от 0,15 до 30 кг должны быть зарегистрированы в Росавиации, и это можно сделать через Единый портал государственных услуг, специализированный портал учета БВС или с помощью почтового отправления.

Напомним, что Росавиация подготовила и разослала регионам методику, позволяющую частично снять ограничения для полетов гражданских беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров на форуме NAIS-2025. Методика определяет, как регионы могут одновременно обеспечивать национальную безопасность и разрешать полеты беспилотников.

Анастасия Фартыгина