Самолет «Победы» подал сигнал бедствия над Каспийским морем
Пассажирский Boeing 737 авиакомпании «Победа», выполняющий рейс из Дубая в Москву, подал сигнал бедствия во время полета над Каспийским морем. Об этом сообщили в «Интерфаксе».
Несмотря на возникшую ситуацию, самолет продолжает свой маршрут, снизив высоту. По данным сервиса FlightRadar24, пассажиры и экипаж находятся в безопасности. В данный момент ведется мониторинг ситуации.
По данным РЕН, самолет успешно приземлился в Астрахани.
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