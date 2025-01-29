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Самолет «Победы» подал сигнал бедствия над Каспийским морем

18:21, 29.01.2025
Самолет «Победы» подал сигнал бедствия над Каспийским морем
Фото: Максим Платонов

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании «Победа», выполняющий рейс из Дубая в Москву, подал сигнал бедствия во время полета над Каспийским морем. Об этом сообщили в «Интерфаксе».

Несмотря на возникшую ситуацию, самолет продолжает свой маршрут, снизив высоту. По данным сервиса FlightRadar24, пассажиры и экипаж находятся в безопасности. В данный момент ведется мониторинг ситуации.

По данным РЕН, самолет успешно приземлился в Астрахани.

Анастасия Фартыгина

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