Самолет «Победы» подал сигнал бедствия над Каспийским морем

Фото: Максим Платонов

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании «Победа», выполняющий рейс из Дубая в Москву, подал сигнал бедствия во время полета над Каспийским морем. Об этом сообщили в «Интерфаксе».

Несмотря на возникшую ситуацию, самолет продолжает свой маршрут, снизив высоту. По данным сервиса FlightRadar24, пассажиры и экипаж находятся в безопасности. В данный момент ведется мониторинг ситуации.

По данным РЕН, самолет успешно приземлился в Астрахани.

Анастасия Фартыгина