Пленум ДУМ Татарстана утвердил кандидатов на выборы муфтия и главного казыя

На пленуме Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) были приняты решения, касающиеся будущего организации. В работе пленума приняли участие муфтий Камиль хазрат, его заместители, казыи и имам-мухтасибы со всей республики.

Одним из ключевых решений стало утверждение даты проведения IX съезда ДУМ РТ, который состоится 19 марта 2025 года. Также была определена повестка дня и квота делегатов.

Важной частью заседания стало голосование, по результатам которого Камиль хазрат был утвержден официальным кандидатом на пост муфтия Татарстана, а Джалиль хазрат стал кандидатом на должность главного казыя.

Кроме того, 2025 год был объявлен в ДУМ «Каһарманнар елы», что означает «Годом героев».

Анастасия Фартыгина