В Бавлинском районе Татарстана на дороге М-5 произошло ДТП: один человек погиб
В Бавлинском районе на 1281-м километре автодороги М-5 «Урал» произошла авария, в которой погиб водитель автомобиля Renault. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Татарстана.
По предварительным данным, 48-летний мужчина не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем «Фотон».
- В результате столкновения водитель Renault скончался на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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