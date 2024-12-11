В Бавлинском районе Татарстана на дороге М-5 произошло ДТП: один человек погиб

Фото: Динар Фатыхов

В Бавлинском районе на 1281-м километре автодороги М-5 «Урал» произошла авария, в которой погиб водитель автомобиля Renault. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Татарстана.

По предварительным данным, 48-летний мужчина не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем «Фотон».



В результате столкновения водитель Renault скончался на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Анастасия Фартыгина