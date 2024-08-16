Владимир Путин 18—19 августа с государственным визитом посетит Азербайджан

Фото: скриншот трансляции kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 18—19 августа посетит Азербайджан с государственным визитом. В рамках переговоров будут подняты вопросы развития российско-азербайджанских отношений, а также мировые и региональные проблемы, сообщает пресс-служба Кремля.

После визита планируется, что будут подписаны межправительственные документы и сделаны совместные заявления двух государств.

Напомним, в мае в Москве состоялись переговоры между первым заместителем председателя правительства России Андреем Белоусовым и заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере транспорта.

Разиль Самигуллин