Завтра днем в Татарстане прогнозируются грозы с усилениями ветра до 15 м/с
Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды. Так, на территории республики завтра днем и ночью прогнозируется гроза, сообщает Гидрометцентр региона.
Также на территории республики днем ожидаются кратковременные усиления ветра до 15—18 м/с. По предварительному прогнозу, температура воздуха днем составит 19—21 градуса тепла.
Вчера научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Приволжском федеральном округе температура воздуха на этой неделе будет ниже нормы на 2–3 градуса. Однако в выходные дни она постепенно повысится и приблизится к нормальным значениям.
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