Новости общества

22:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Скончался зампред Совета министров РСФСР Валерий Сайкин

15:05, 09.06.2024

Скончался заместитель председателя Совета министров РСФСР, председатель исполкома Московского городского совета народных депутатов Валерий Сайкин, сообщает Федерация спортивной борьбы России. Ему было 86 лет.

С 1982 по 1986 год он работал директором производственного объединения «ЗИЛ». Тогда он получил звание лауреата Государственной премии СССР за разработку технологии выплавки литейных передельных чугунов.

В январе 1986 года Сайкина избрали председателем Мосгорисполкома. В 1990-м он стал заместителем председателя Совета министров РСФСР. В 1991-м баллотировался в мэры Москвы, но занял второе место.

Сайкин входил в состав Госдумы III созыва от КПРФ, с 2000 по 2002 год возглавлял Комитет по труду и социальной политике. Работал вице-президентом общественной организации «Российская Академия транспорта». Последние годы Сайкин был членом бюро Московского городского комитета КПРФ.

Елизавета Пуншева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также