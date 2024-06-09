Скончался зампред Совета министров РСФСР Валерий Сайкин

Скончался заместитель председателя Совета министров РСФСР, председатель исполкома Московского городского совета народных депутатов Валерий Сайкин, сообщает Федерация спортивной борьбы России. Ему было 86 лет.

С 1982 по 1986 год он работал директором производственного объединения «ЗИЛ». Тогда он получил звание лауреата Государственной премии СССР за разработку технологии выплавки литейных передельных чугунов.

В январе 1986 года Сайкина избрали председателем Мосгорисполкома. В 1990-м он стал заместителем председателя Совета министров РСФСР. В 1991-м баллотировался в мэры Москвы, но занял второе место.

Сайкин входил в состав Госдумы III созыва от КПРФ, с 2000 по 2002 год возглавлял Комитет по труду и социальной политике. Работал вице-президентом общественной организации «Российская Академия транспорта». Последние годы Сайкин был членом бюро Московского городского комитета КПРФ.

Елизавета Пуншева